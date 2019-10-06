VAR (video yardımcı hakem) uygulaması geçen sezon başladığında ciddi sorunlar yaşanmıştı. En büyük şikayet ise hakemlerin neredeyse her pozisyonu VAR’a götürmesi şeklindeydi. UEFA protokolüne uymayan hatta bu konuda sıkıntı yaşayan Merkez Hakem Komitesi, doğal olarak maçı yöneten arkadaşlarını uyardı…

Peki ne oldu? Bu uyarı sonrası…

Geçen sezonun aksine bu kez hakemler VAR’a gitmemeyi ilke edindiler. Böyle olunca, süren tartışma başka boyut kazandı. “Bu hareket için neden VAR’a gidilmedi ?” sorusu her maçta gündeme geldi…

Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılaşmalarında sorun yaşandı. ‘Hakemler neden VAR’a gitmiyor? Ya da bu konuda MHK bir karar mı aldı?’ soruları havada kaldı. Çünkü bu maçların sonucuna hakem kararları kesinlikle etki yapmıştı…

BEŞİKTAŞ KAZANDI ANCAK…

Sezona iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş, yönetim sorunları yanı sıra oynadığı futbolla en çok eleştirilen takımların başında geliyor. Lig sıralamasındaki yerleri, şampiyonluk iddiasından uzaklaşıyor mu kaygısını akıllara getirdi. Taraftar neredeyse her maç, yönetim ve teknik kadro aleyhine tezahürat yaptı. Başkan Fikret Orman’ın başkanlığı bırakması sonucu bu kez hedefte teknik direktör Abdullah Avcı vardı. Lig ve Avrupa maçlarında alınan sonuçlar hoşnutsuzluğu arttırdı…

Hatta, Abdullah Avcı kendini savunma gereği duydu. “Benim antrenörlüğümü kimse tartışamaz…” diyerek meydan okudu…

Lig lideri Alanyaspor maçı bu açıdan çok önemliydi. Kaybedilmesi halinde hedefte ki isim Abdullah Avcı’nın “istifası cebindeydi.”

Beşiktaş taraftarını sevindiren galibiyet, Avcı’yı da kurtardı bir anlamda. Kurtarıcı kim diye soracak olursanız, başta da vurguladığımız gibi hakemdi. Arda Kardeşler, tıpkı arkadaşları gibi VAR’ı bir kenara bıraktı. Bildiğini okudu. Skoru belirledi…

Beşiktaş taraftarları bu satırlara kızabilir. Ancak, adalet duygusunu biraz içselleştirdiklerinde gerçeği göreceklerdir…

İkinci yarı oynanan oyun için diyecek bir lafımız olmadığını da belirtelim. Bu mücadele ile galibiyeti hak etti mi? Elbette…

SKORU BELİRLEYEN 3 KARAR

Ancak, maçın kaderini belirleyen 3 harekete dikkat çekmek istiyorum. Herkes, elini vicdanına koyarak karar versin…

Birincisi, Burak Yılmaz’ın rakibine yaptığı dirsek darbesi için ne karar verirdiniz? Rakip oyuncunun sertlik karşısında yüzünün kanamasını hep birlikte izledik. Sarı kart mı? Yoksa kırmızı mı olmalıydı? VAR neden sessiz kaldı?

İkincisi N’Koudou ceza sahasında rakibini geçtiğinde rakibin yerde sabit ayağına takılıp düşmesi penaltı olarak verildi. Verilebilir ancak, VAR’ neden gidilip bir kez daha emin olmak istemedi hakem Kardeşler?

Üçüncüsü ceza sahası içerisinde el açık ve top çarptığında penaltı veriliyor mu? Kural, penaltı diyor bu tür hareketlere. Atiba’nın pozisyonunu hatırlayın. Top ele çarptığında el açık mı? Açık. Peki, neden VAR’a gidilmedi?

Bu 3 hareket, hakemlik skandalıdır…

İKİNCİ YARI ÇOK İYİ OYNADILAR

Bunun dışında, ilk yarı doğru dürüst bir atak yapamayan Beşiktaş, ikinci yarı büyük bir mücadele örneği gösterdi. Öncelikle Atiba ile Caner müthiş oynadılar. Golcü Burak ise, “işte golcü” diyebileceğimiz özelliklerini sergiledi. Bir penaltı attı. Bir de gol attırdı. İkinci gol, tam anlamıyla ikili bir organizasyondu. Diaby ile paslaşmaları, ardından yaptığı orta ve topun ağlara gitmesi ders niteliğindeydi…

Maçın özeti; Arda Kardeşler sonuca etki yapan hatalar yaptı. Beşiktaş, ikinci yarı çok iyi bir oyun çıkararak, lig liderini yendi. Bu sonuç bundan sonraki maçlar için Siyah-Beyazlılara beyaz bir sayfa açacaktır. Abdullah Avcı, Burak gibi bir golcüye sahip olduğu için şanslı. Bu oyuncuyu daha çok topla buluşturma taktiğini geliştirmeli. Atiba’sız olmayacağını da anladı sanırız…