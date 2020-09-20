İbrahim Yıldız, Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray oynadığı 3 resmi maçı kazandı.

Karşılaşmalara baktığımızda bir gelişim söz konusu... Sarı-Kırmızılılar üstüne koyarak devam ediyorlar. Bu performansın en önemli nedeni, elde bulunan yetenekli oyuncu grubunun çokluğu. Başakşehir karşılaşmasında herkesin dikkatini çekmiştir. Sonradan oyuna giren 5 oyuncu, ilk 11'de sahaya çıksa yadırganır mıydı?

Şüphesiz kimse itiraz etmezdi.

Diagne, Babel, Linnes, Ömer, Etebo kulübeden geldiler. Son 30 dakika oynadıkları oyunla eksikleri olmadığını kanıtladılar.

Fatih Terim kadroyu kurarken, kulübenin zenginliğini hep düşünmüştür.

Bir kez daha gördük ki, elinizde aynı kalitede ikinci bir 11 varsa, işiniz kolaylaşır. Üstelik, bu sezon 40 maçlık bir serüven göz önüne alındığında geniş kadronun ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Üstelik, oyuncular vazgeçilmez olduklarını da görüyorlar. İşlerini daha iyi yapmak için çok çalışmaları gerektiğinin ayrımına varıyorlar. Çünkü, lokma nasıl aslanın ağzında ise, formada aynı şekilde aslanın ağzında değil midesinde. Galatasaray’ın rakiplerine göre daha hazır olduğunu geçen hafta yazmıştık. Bu görüşümüzün arkasındayız.

Bir ayrıntıyı da hemen aktarmakta fayda var.

Savunma oyuncusu Marcao’nun transferi söz konusu. Yönetim iyi bir para verilirse göndermekten yana. Oldukça başarılı bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok. Başakşehir karşılaşmasında iyilerin önündeydi. Ancak, ekonomik koşullar söz konusu. Bu anlamda Fatih Terim istemese de bu transfer gerçekleşecek gibi…

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE KILINÇ

Sivasspor’dan geldiğinde “Banko oynar mı?” diye soru işaretleri vardı Emre için. Ancak, oynadığı maçlarda şunu net olarak gördük. Bu takımın değişmez oyuncusu olur. Emre, büyük takım oyuncusu olduğunu gösteriyor.

Emre’nin en büyük özelliği, atletik oluşu. Topsuz oyunda ne yapacağını biliyor. Top ayağında iken, mutlak olumlu pas veriyor. Pozisyon yaratıyor. Ayaklarını iyi kullanıyor. Pozisyon alışı, top takibi çok olumlu. Daha da önemlisi, hakemle konuşmak, rakiple dalaşmak yerine oyunu düşünüyor. İlerleyen haftalarda çok daha iyi futbol oynayacağını söyleyebiliriz. Galatasaray, Sivasspor’a ve Rıza Çalımbay’a teşekkür etmeli. Hazır ve donanımlı bir oyuncu gönderdikleri için…

Galatasaray, bu sezon yeni isimlerle anılacak şüphesiz. Başta kaleci Fatih olmak üzere, orta sahada yer alan Taylan gelecek günlere damgasını vuracak isimler olacaklardır. Fatih, önemli kurtarışları ile kalesini gole kapatırken, Muslera’yı aratmayacağı işaretini verdi. Taylan ise, orta alanda savunma güvenliğini sağlayan isim olarak parladı.

Oyuna gelince, tempolu bir maç izledik. Zevkli ve pozisyon zenginliği vardı. İlk yarı Galatasaray çok iyi oynadı. İkinci yarının başında, Başakşehir 15 dakikalık bir üstünlük kurdu. Fatih Terim, yaptığı değişikliklerle bu baskıyı kırarak yeniden oyun üstünlüğünün sağlanmasında rol oynadı.

Başakşehir için şunu söylemekte yarar var. Son şampiyon ruhunu yitirmiş gibi. Demba Ba yaşlandı. Yalnız kalıyor. 90 dakikayı çıkaramıyor. Visca ise, transfer olamayan bir oyuncu psikolojisini yaşıyor. Takım olarak hazır değiller. Yavaş oynuyorlar. Skor almakta zorlanıyorlar. Yetenekli oyuncular olmasına karşın iştahı kaçmış gibi bir görüntüleri var…