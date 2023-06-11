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İbrahim Yıldız: Dev kupa artık bir Türk'ün elinde

Avrupa arenasında hedeflediği başarılara bir türlü ulaşamayan Manchester City, İtalyan ekibi Inter karşısında bu şanssızlığını kırdı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk asıllı futbolcu olan İlkay Gündoğan'ın ve Manchester City'nin tarihi başarısını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Dev kupa artık bir Türk'ün elinde
HABERTURK.COM

Avrupa futbolunun en önemli kupasını İtalyan Inter’i tek golle yenen İngiliz ekibi Manchester City kazandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali müthiş gösterilere sahne oldu.

70 binin üzerinde sporseverin izlediği karşılaşmaya ilgi büyüktü.

Karşılaşmanın en dikkat çeken yanı final mücadelesi veren iki takımın kaptanları arasında Türk oyuncuların olmasıydı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kaptanları arasındayken Manchester City’nin kaptanı ise İlkay Gündoğan’dı.

Maçı hangi takım kazanırsa kazansın kupayı kaldıracak isim bizden biri olacaktı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City’ye İstanbul uğurlu geldi.

Manchester City’nin kaptanı İlkay da bu zaferi yaşayan ilk Türk asıllı oyuncu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Inter, ilk 20 dakikadan sonra oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı.

İngilizler daha organize ataklar geliştirdiler. Inter ise alan savunmasında başarılıydı.

İkinci yarı Rodri’nin sert şutu ile golü bulan Manchester City, Inter’e gol şansı vermedi.

Son anlarda tüm riskleri alan Inter, üç önemli fırsatı değerlendiremedi.

Kalecilerin öne çıktığı bir maç izledik.

Finalde çok kaliteli bir maç izlemediğimizi söyleyebiliriz ancak, her iki takım da üst düzey bir mücadele örneği gösterdi.

Kupa sevincini İngilizler yaşarken, Hakan ve İlkay’ı bu büyük finalde izlemek Türk sporseverleri de mutlu etti.

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