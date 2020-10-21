İbrahim Yıldız: Devler Ligi hatayı affetmez

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladı. Kağıt üzerinde rakip takım Lepzig daha üstün görünüyordu. Hatta, Başakşehir’in fazla bir şey yapamayacağı görüşü hakimdi. Ancak maçın geneline bakıldığında rakibi çok fazla büyütmüşüz.

Fark mutlaka vardı. Öncelikle hızlı top oynayan bir ekip Almanlar. Çok iyi oynamasalar da skoru almayı başardılar.

Başakşehir yediği gole kadar iyi bir mücadele sergiledi. Kaçırdığı bir gol vardı. Bunu değerlendirebilseler maçın seyri daha farklı olabilirdi. Yenilen gollerde savunma hatası vardı. İkinci golde Angelino tamamen boştu. Savunma bu oyuncuyu unuttu. Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan oyuncu fırsatçılığını gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alman ekibinin üstünlüğü altında geçti. Aynı tempoyu ve isteği son bölümde gösteremediler. Alman liginin liderinde yorgunluk göze çarptı.

İkinci yarı daha çok topla oynayan Başakşehir'di. Ancak pozisyon bulmakta zorlandı. Savunmadan atılan uzun toplar sürekli rakip takım tarafında rahatlıkla kontrol edildi. Pas hataları dikkat çekti. Visca’nın son bölümde çok fazla kenarda kalması, rakip ceza sahasından uzaklaşması Başakşehir adına olumsuzluktu. Hava toplarının neredeyse tamamını Leipzig kazandı.

2-0'ın verdiği rahatlıkla oyunu daha kontrollü oynayan ve tempoyu düşüren Almanlar zorlanmadılar aslında. Mert’in yaptığı kurtarışları da söylemekte yarar var.

Şampiyonlar Ligi, kalitenin öne çıktığı üst düzey bir organizasyon. Adı bu nedenle Devler Ligi diye anılıyor. Kazanılan pozisyonları değerlendirmek ve hata yapmamak en önemli koşul.

Alman takımları disiplinli ve sisteme bağlı futbol oynuyor. Avrupa kupalarında aldıkları sonuçlar bunun en somut örneği. Yavaş futbol oynayan Başakşehir’in golü bulması bir anlamda mucizeye kalmıştı. Artık günümüzde hızlı oyun ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Bunu yapamayan takımların şansı yok gibi. Ya da bireysel yetenekleri çok üstün olan oyunculardan kurulu bir ekip, ancak bu tür güçlü takımlarla baş edebilir.

Başakşehir’in ikinci maçı PSG ile İstanbul’da. Bir başka güçlü takımla oynayacaklar. Grupta işlerinin zor olduğu ortada. İyi maçlar izleyeceğimiz kesin. Ancak Başakşehir’in sahada daha güçlü durması ve pas hatalarını en aza indirmesi gerekiyor.

Bu tür maçlar ders almak, kendimizi ona göre geliştirmek adına çok önemli fırsat. Takımlarımızın, teknik adamlarımızın gelişen futbol koşullarını yakından takip etmesi gerekiyor. Yoksa kendi içimizde kısır bir döngüye sıkışıp kalırız.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Başakşehir’den olağanüstü bir başarı beklemek elbette haksızlık olur.

Her şeye rağmen, iyi niyetle ortaya koydukları mücadele takım gücüyle orantılıydı.