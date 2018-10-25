Galatasaray, Avrupa’da bir başka oynuyor algısı ve beklentisi dün gerçekleşmedi. Bunun en önemli nedeni 5 oyuncusunun sakat olmasıydı…



Zor bir maç oldu Sarı- Kırmızılılar adına. Eksiklikler bir yana, genç Alman ekibi Schalke 04 çok enerjikti. Galatasaray’ın beklemediği ölçüde iyi bir takım vardı sahada. İkinci yarı oyunu kontrol eden, istediği gibi oynayan, pozisyonlar bulan Schalke 04 son vuruşları gerçekleştirebilse farklı bir skor elde edebilirdi…



Galatasaray’ın oyunu vasatın üzerine çıkamadı. Alınan bir puan başarıydı aslında. Grupta iddianın sürdürülmesi adına puanın önemi büyüktü. Şanslı bir günündeydi Sarı- Kırmızılılar. Şunu da belirtmekte yarar var. Kazanılan puanı savunmaya yazmak doğru olur…



İlk yarısı daha dengeli bir oyun şeklinde geçti. Karşılıklı kazanılan pozisyonlar vardı. İki net gol pozisyonundan her iki takımda yararlanamadı. Kalecilerin rolü büyüktü bu anlarda…



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de söylediği gibi, “ 3 puanı hak eden bir oyun yoktu sahada.” Hatta bir gol yenilse, Alman ekibi maçı farklı bir skorla bitirebilirdi…

Galatasaray neyi yapamadı diye baktığımız da; öncelikle rakibi baskı altına alamadılar. Alan daraltma yoktu. Pas trafiği yapılamadı. İleri de top tutamadılar. Böyle olunca forvet oyuncuları rakip alanda kaybolup gitti. Takım özellikle ikinci yarı kendi sahasında gol yemeden maçı bitirmeyi düşündü…Bir anlamda direndi Sarı- Kırmızılılar. Ne için? Gol yememek, maçı hiç değilse bir puanla bitirmek için…Neden bu kadar kötü oynadı sorusunu yanıtı, kadro da yer alan oyuncuların performansından kaynaklandı demek doğru olur. Ne kadar eksik olursanız olun, seyircinin müthiş desteği ile daha iyi bir oyun sergilenebilirdi…Alman ekibinin genç olması, çok koşması, pres yapması ve oyun aklı çok öndeydi. Hata yapmadan oynadılar. Tek eksikleri, buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Ya da Muslera kalesinde devleşti. Schalke 04’ün en büyük şanssızlığı Muslera gibi bir kaleciye karşı oynamalarıydı. En az 3 net golü kurtardı Galatasaray kalecisi…İkinci yarı oyun neredeyse tek kale oynandı. Sarı- Kırmızılılar orta alanda oynayan oyuncuları olumlu pas yapmakta zorlandılar. Presten kurtulamadılar. Çok pas hatası yaptılar. Telaş artı beceriksizlik top kayıplarının en önemli nedeniydi. Her kaptırılan top, atak olarak rakibe avantaj sağladı…Belhanda, her halde bu kadar top kaybı ile oynamamıştır. Yine Rodrigues, bir kez rakibini geçemedi. Savunma arkasına sarkma, arkadaşlarına pozisyon yaratmada çok etkisiz kaldılar. Eren, bir kez topla buluştu. Vurduğu şut kaleciden döndü…Donk’unda savunmanın göbeğine çekilmesiyle, rakibin daha çok gelmesine olanak tanındı. Sonradan oyuna giren Selçuk’un eski günlerinden çok uzak olduğu bir gerçek…Schalke 04, kenarlardan oynamak yerine, sürekli merkezden uzun ve araya toplarla gol aradı. Çoğu kez de bu taktiğinde başarılı oldular…