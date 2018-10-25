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İbrahim Yıldız: Favori Muslera, sürpriz Ozan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sakatlıklar nedeniyle birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkan sarı-kırmızılı takım, istediği futbolu sergileyemedi. Alman ekibinin daha etkili bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşma, golsüz sona erdi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız yorumladı

25 Ekim 2018 Perşembe, 01:32 | Güncelleme:

Galatasaray, Avrupa’da bir başka oynuyor algısı ve beklentisi dün gerçekleşmedi. Bunun en önemli nedeni 5 oyuncusunun sakat olmasıydı…

Zor bir maç oldu Sarı- Kırmızılılar adına. Eksiklikler bir yana, genç Alman ekibi Schalke 04 çok enerjikti. Galatasaray’ın beklemediği ölçüde iyi bir takım vardı sahada. İkinci yarı oyunu kontrol eden, istediği gibi oynayan, pozisyonlar bulan Schalke 04 son vuruşları gerçekleştirebilse farklı bir skor elde edebilirdi…

Galatasaray’ın oyunu vasatın üzerine çıkamadı. Alınan bir puan başarıydı aslında. Grupta iddianın sürdürülmesi adına puanın önemi büyüktü. Şanslı bir günündeydi Sarı- Kırmızılılar. Şunu da belirtmekte yarar var. Kazanılan puanı savunmaya yazmak doğru olur…

İlk yarısı daha dengeli bir oyun şeklinde geçti. Karşılıklı kazanılan pozisyonlar vardı. İki net gol pozisyonundan her iki takımda yararlanamadı. Kalecilerin rolü büyüktü bu anlarda…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de söylediği gibi, “ 3 puanı hak eden bir oyun yoktu sahada.” Hatta bir gol yenilse, Alman ekibi maçı farklı bir skorla bitirebilirdi…



SCHALKE, MUSLERA’YI GEÇEMEDİ

Galatasaray neyi yapamadı diye baktığımız da; öncelikle rakibi baskı altına alamadılar. Alan daraltma yoktu. Pas trafiği yapılamadı. İleri de top tutamadılar. Böyle olunca forvet oyuncuları rakip alanda kaybolup gitti. Takım özellikle ikinci yarı kendi sahasında gol yemeden maçı bitirmeyi düşündü…

Bir anlamda direndi Sarı- Kırmızılılar. Ne için? Gol yememek, maçı hiç değilse bir puanla bitirmek için…

Neden bu kadar kötü oynadı sorusunu yanıtı, kadro da yer alan oyuncuların performansından kaynaklandı demek doğru olur. Ne kadar eksik olursanız olun, seyircinin müthiş desteği ile daha iyi bir oyun sergilenebilirdi…

Alman ekibinin genç olması, çok koşması, pres yapması ve oyun aklı çok öndeydi. Hata yapmadan oynadılar. Tek eksikleri, buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Ya da Muslera kalesinde devleşti. Schalke 04’ün en büyük şanssızlığı Muslera gibi bir kaleciye karşı oynamalarıydı. En az 3 net golü kurtardı Galatasaray kalecisi…

İKİNCİ YARI TEK KALE OYNANDI

İkinci yarı oyun neredeyse tek kale oynandı. Sarı- Kırmızılılar orta alanda oynayan oyuncuları olumlu pas yapmakta zorlandılar. Presten kurtulamadılar. Çok pas hatası yaptılar. Telaş artı beceriksizlik top kayıplarının en önemli nedeniydi. Her kaptırılan top, atak olarak rakibe avantaj sağladı…

Belhanda, her halde bu kadar top kaybı ile oynamamıştır. Yine Rodrigues, bir kez rakibini geçemedi. Savunma arkasına sarkma, arkadaşlarına pozisyon yaratmada çok etkisiz kaldılar. Eren, bir kez topla buluştu. Vurduğu şut kaleciden döndü…
Donk’unda savunmanın göbeğine çekilmesiyle, rakibin daha çok gelmesine olanak tanındı. Sonradan oyuna giren Selçuk’un eski günlerinden çok uzak olduğu bir gerçek…

Schalke 04, kenarlardan oynamak yerine, sürekli merkezden uzun ve araya toplarla gol aradı. Çoğu kez de bu taktiğinde başarılı oldular…



GELECEĞİN YILDIZI OZAN

Tıpkı Muslera gibi, gecenin bir başka yıldızı olan 18 yaşında ki Ozan yerinde müdahale ederek gole izin vermedi… Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında başarılı olan Ozan, futbolumuz adına geleceğin yıldızı olacağını şimdiden kanıtladı…
Galatasaray aldığı bir puanla grupta iddiasını sürdürüyor. Porto deplasmanın da sergilenen oyun tekrarlanırsa bundan sonra ki maçlar 3 puanla bitebilir…

HAKEM ÇOK İYİYDİ

Karşılaşmanın Fransız hakemi Bastien iyi bir maç yönetti. Oyunun hızını kesmedi. Pozisyonlara yakında. Muslera’nın müdahalesinde penaltı vermemesi VAR’sız da (video yardımcı hakem) doğru karar veriliyor muşu gösterdi…

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