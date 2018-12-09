Herkesin kafasında “şimdi ne olacak?” sorusu var…
Taraftar neye, kime, nasıl tepki vereceğini bir kenara bırakmış…
Takım küme düşme potasında…
Umutlar tükenmiş…
Sezon başından bu yana süren kötü gidiş dibe vurmuş…
Nakavt olmuş boksör gibi yerden kalkamıyor…
Her maç tuş oluyor…
Teknik, taktik, fiziksel, zihinsel olarak bitmişler…
SORUMLU KİM?
Kalitesiz bir kadro kuran Comolli mi?
6 yıl işsiz kalan Comolli’yi göreve getirenler mi?
Milyon Dolarlar verilen oyuncuları, eleştirdikleri için kadro dışı bırakanlar mı?
Değişim, dönüşüm, yenilenme diye büyük operasyonu kademeli başlatamayanlar mı?
Kulübü borç batağına sokup hiçbir şey olmamış gibi kenardan seyredenler mi?
Her koşulda tribünleri dolduran, forma alan, takımı yalnız bırakmayan, acılarını içlerine gömen, gözyaşlarını gizleyen taraftarlar mı?
NE YAPILMALI?
Başta Ali Koç olmak üzere tüm yöneticiler, toplumun neredeyse tamamının ortak fikir olarak benimsediği Comolli’den vazgeçmelidir…
Volkan Demirel, Aatif, Dirar, Ozan yeniden kadroya alınmalıdır…
Samandıra’da görev yapan tüm teknik ekip görevden alınarak, yenileri hemen göreve başlamalıdır…
Yerli bir teknik direktörle yola devam edilmelidir…
Fenerbahçe’li eski futbolcular, yöneticiler toplantıya çağrılmalı, fikir alış verişi yapılmalıdır…
Egolar bir tarafa bırakılmalı, kriz yönetimi yaşama geçirilmelidir…
Cezadan çok, birlikte olmak, ortak bilinç etrafında toplanmak, inanç birlikteliği sağlanmalıdır…
İŞLER DÜZELİR Mİ?
Fenerbahçe tarihinde bu kadar kötü olmamıştı. Bu gerçek ortada. Tüm olumsuzluklara rağmen en önemli avantaj taraftarın gücüdür. Takım düşme potasında olmasına karşın, umutla bekleyişi sürdürüyorlar…
Nedeni, baştan beri Ali Koç’a inandılar. Bu inançlarını kaybetmediler. Beklenilen değişiklikler yapıldığında 40 bin taraftar o takımı ayağa kaldırır…
Yapılacak tek şey, yönetim yapılan tüm eleştirileri dikkate alsın…
Konu Fenerbahçe ise, gerisi teferruattır…GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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