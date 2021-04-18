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İbrahim Yıldız: Harun takımına hayat verdi

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibinde hataya yer vermedi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Başakşehir-Fenerbahçe maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Harun takımına hayat verdi

Başakşehir karşılaşması zor bir maçtı. Geçen yılın şampiyonu, ligde kalma mücadelesi veriyor. Aykut Kocaman'ın gelmesi de sorunu çözmedi. Bu nedenle Fenerbahçe'yi zorlayacakları öngörülüyordu. Karşılaşmanın bir saatlik bölümü bunu gösterdi. 10 kişi kalınca zorlandılar. Yine de son 20 dakika üstünlük kurdular. Kaliteli oyuncular her an pozisyona girme konusunda oldukça becerikliler. Kazandıkları penaltı bunun en somut göstergesi. Savunma arkasına sarkma becerilerini gördük. İşin ilginç yanı yüksek düzeyde oyuncu grubuna sahip olan Başakşehir'in puan durumundaki yerini anlamakta zorlanıyorum. Sezon başından bu yana giderilemeyen düşüş, ciddi sıkıntı yaratıyor. Ligden düşmeleri söz konusudur. Bakalım Aykut Kocaman çare olacak mı?

Fenerbahçe'ye gelince, Emre Belözoğlu ile bir çıkış yakaladılar. Lideri takip ediyorlar. Aradaki puan farkı ikiye indi. Şampiyonluk şansları yüksek. Ayağa iyi top yapan Başakşehir'i en iyi tanıyan şüphesiz Emre. Bu açıdan önlem almakta zorlanmadı. Kontratakları kesmek için önde baskı yaptırdı. İkinci yarı yaptığı değişiklikler yerindeydi. Orta sahaya takviye, yorulan Caner'i çıkarmak doğru tercihlerdi. Rakibe fazla pozisyon vermediler. 17 sut 6 korner, hücum ağırlıklı oynadıklarının göstergesiydi. Takım, inanmış. Topu ayakta tutma konusunda becerikliler. İrfan Can taze kan olarak kendini ispatladı. Tek sorun, korner attıkları pozisyonun ardından gol yemeleriydi. Bunu birçok maçta gördük. Sezon bitiyor bu sorun devam ediyor.

Gerçi gol öncesi Pelkas'a yapılan faul atlandı. Cüneyt Çakır pozisyona yakın olmasına rağmen devam ettirdi. Yine de Ömer Ali'nin attığı harika gole şapka çıkarılır. Tıpkı Pelkas'ın attığı gol gibi güzel vuruşlardı. Maçın dönüm noktası Harun'un kurtardığı penaltı oldu. Maçın bitimine az bir süre kala kurtarılan penaltı Fenerbahçe'yi yarışın içinde tuttu. Harun, Altay'ın yokluğunda takımına hayat verdi.

Futbol böylesine ilginç anlara sahne olan bir oyun. Bütün sezon kenarda bekleyen bir oyuncu, bir anda günün kahramanı olabiliyor. Gerçi Harun için penaltı canavarı demek doğru olabilir. Bugüne dek 23 penaltının 10'unu kurtarmayı başardı. Hatta bu konuda bir numara. Dikkat çeken bir başka not ise, Emre'nin Samatta, Cisse hatta Osayi'den vazgeçmesi... Aklın yolu bir. Bugüne dek bir şey vermediklerini bilmeyen yok!

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