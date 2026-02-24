Canlı
        İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi devam ediyor! Üzerine ağaç devrilen oyuncu bir kez daha ameliyat olacak

        İbrahim Yıldız bir kez daha ameliyat olacak

        Geçtiğimiz yıl bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve defalarca kez ameliyat olan oyuncu İbrahim Yıldız, bir operasyon daha geçirecek

        Giriş: 24.02.2026 - 09:44
        Bir kez daha ameliyat olacak

        Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmış, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

        Uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız, bu süreçte birden fazla ameliyat geçirdi. Yıldız'ın yaşam mücadelesi devam ediyor.

        Geçtiğimiz günlerde İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşi için kan ihtiyacının olduğunu duyurup destek çağrısında bulunmuştu. Oyuncu için kısa sürede temin edildi.

        Ela Altınay, yeni bir paylaşımda bulunarak İbrahim Yıldız'ın bir kez daha ameliyat olacağını duyurup kardeşi için sevenlerinden dua istedi.

        #İbrahim Yıldız
