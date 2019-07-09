Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz önemli kararlara imza atan Nihat Özdemir’i en çok zorlayan sorun maçların yayını oldu…

Yapılan ilk toplantıda sonuç alınamadı…

Kulüpler Birliği imzaladıkları protokolden vazgeçme niyetinde değiller…

beIN SPORTS yetkilileri ise yeni koşulların kabul edilmesi için direniyor…

İkinci toplantının ne zaman yapılacağı belirsiz…

Üstelik yayıncı kuruluşun geçen sezondan kalan ödemeleri yapmadığı da biliniyor…

Bugün, Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği ve Bankalar Birliği yetkilileri bir başka önemli konu için bir araya geliyorlar…

Bilindiği gibi kulüplerin borçları için yeni bir yapılandırmaya gidilmişti. Bu konuda ciddi bir adım atılmadığı ortada. Her kulüp ayrı ayrı yapılandırma için masaya dosyalarını koyacak. Bankalar Birliği yapacağı denetim sonucu borçları uzun vadeye yayarak kulüplerin borçlarını yeniden yapılandıracak.

Kulüpler Birliği ofisinde yapılacak toplantı, yayıncı kuruluşun gölgesinde kalacak şüphesiz. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı netleşmediği için Bankacılar nasıl bir tavır alacak bilinmiyor. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu sorunu bir an önce çözmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sezon başlamadan her kulübün mali planlarının netleşmesi gelecek adına önemli…

Kulüpler bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan mali tablolarını da düzeltmek için çaba gösteriyorlar…

Bunun en önemli nedeni, Futbol Federasyonunun geçen hafta “Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatını” yürürlüğe koyması…

TFF tarafından alınan karar devrim niteliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Kulüpler açıklanan bu karardan hoşnut olmadılar. Hatta bazıları ellerinden oyuncakları alınmış hissine kapıldılar…

Bundan böyle, sezonluk denetim söz konusu. Her takıma harcama limiti gelecek. Bağımsız denetim şirketlerinin denetimi sonucu kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar söz konusu.

Harcama limitini aşanlara; kadro sınırlaması, transfer yasağı ve puan silme gibi cezalar uygulanacak.

Bugüne dek uygulanmayan, göz ardı edilen mali düzensizlik artık gözetim altına alınacak. Geç kalan bu yaptırım UEFA’nın da en çok önem verdiği konuların başında geliyor.

Bu anlamda Nihat Özdemir’in ayağının tozuyla aldığı karar Türk futbolu adına “devrim” diye yorumlanıyor…

ZEKERİYA ALP YENİDEN GÖREVDE

Beşiktaş ve Milli Takım Kaptanlığı’ndan tanıdığımız Zekeriya Alp yeniden Merkez Hakem Komitesi Başkanlığına getirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ısrarla istediği Zekeriya Alp, 2014 yılında istifa etmişti.

Beşiktaş - Gaziantepspor karşılaşması sonrası “şaibeli yönetim” diye yapılan eleştireler sonrası görevi bırakan Zekeriya Alp’e o günkü başkan Yıldırım Demirören sahip çıkmamıştı.

Zekeriya Alp, dürüstlüğü, iyi niyeti tartışılmaz bir isim. Ancak, alınganlığı, duygusallığı da biliniyor. Yine bir istifa yaşanır mı diye düşünmemek elde değil.

Geçen sezon hakemler adına olumsuz bir tablo ortaya koydu. En önemlisi yeni uygulanan VAR (video yardımcı hakem) sisteminin çok fazla tartışılmasıydı.

Futbol severler ve takımlar başta TFF olmak üzere yeni MHK Başkanı Zekeriya Alp’ten bu konuda doyurucu bir açıklama bekliyor. Yeni sezonda nasıl bir VAR uygulaması ile karşı karşıya kalacağımızı bilmek hakkımız. Hakemler, VAR protokolünü mü uygulayacaklar? Yoksa, işin kolayına kaçıp, her şeyi VAR’a mı bırakacak?

Tüm bunların sezon öncesi bilinmesinde büyük fayda var. MHK’nın başına ikinci kez gelen Zekeriya Alp’in projelerini, düşüncelerini merak ediyoruz…