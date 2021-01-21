İbrahim Yıldız yazdı: "Kartal yüksekten uçuyor"

Lider Beşiktaş, sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediği maçta Karagümrük’ü farklı yendi.

Galatasaray galibiyeti sonrası çıktıkları Karagümrük karşılaşması zor gibi gözüküyordu.

Ligin yeni takımı Karagümrük topladığı 27 puanın yanı sıra oynadığı iyi futbolla dikkat çeken bir takım oldu. Eksik oyuncularını aradılar. Sert oyunlarını, mücadele gücü ile birleştirmesini biliyorlar.

Ancak Beşiktaş son haftalardaki başarılı futbolunun üstüne çıkan bir oyun ortaya koydu.

Bir anlamda rakibine top göstermedi. Oyunun tamamında çok üstündüler. Son ana kadar golü kovaladılar. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular ortak bilinç olan kazanmaya odaklanmışlar.

Sergen Yalçın, takımın performansından çok memnun şüphesiz. Herkes görevini eksiksiz yaparken, daha fazlasını yapma isteği duygusu içerisindeydiler.

Siyah-Beyazlılar takım oyununu en iyi uygulayan takım olmuş. Yardımlaşma, hata yapmama, arkadaşının eksiğini kapatma gibi bir anlayış çok net ortada.

Karşılaşmanın ilk yarısı biraz dengeli geçse de Aboubakar’ın golünden sonra oyun üstünlüğü tamamen Beşiktaş’ın eline geçti. İkinci yarının tamamı rakip alanda oynandı.

Kenarları iyi kullandılar. Kapalı savunmayı açmak için merkezden iyi ara paslar yaptılar. Mensah bu konuda ne kadar yararlı olduğunu gösterdi. İki de güzel gole imza attı.

Aboubakar ve Larin gibi golcülere Mensah’ın da katılması Beşiktaş’ın gücünü arttırdı.

Son dakikalarda oyuna giren Ljajic kalitesini gösterdi. Sayılmayan bir de gol attı. Uzun süre oynamamasına rağmen hazır olduğunu gördük.

Beşiktaş’ın en büyük avantajı oynayan, oynamayan tüm oyuncuların hazır olması.

Takım kazandıkça mutlu oluyor. Mutlu oldukça kazanıyor diyebiliriz. Takım performansının giderek yükselmesi bunun en somut göstergesi.

Sürekli ileriye oynama isteği, golü düşünmeleri, 4 golden sonra 5-6’yı düşünmeleri az gördüğümüz bir istek.

Sorunsuz, dirençli, mücadeleden yılmayan Beşiktaş’ın başarılı oyunu kaliteyi de ortaya çıkarıyor. Karagümrükspor’a neredeyse hiç pozisyon vermediler.Bu istatistik takımın üstünlüğünü de kanıtlıyor.

Bir başka ayrıntı ise; forvet oyuncuları çok hareketliydi. Pas oranının yüksek oluşu, oyundan kopmama düşüncesi Siyah-Beyazlıların kazanmasındaki en önemli faktördü diyebiliriz.

Rakibe önde basmaları, pas yapmalarını engelledi. Tüm boş topları kazandılar. İkili mücadele üstünlükleri ve hızlı oyun anlayışı liderin en önemli artısıydı.

Beşiktaş’ı tutmak gerçekten çok zor. Her maç üstüne koyarak devam ediyorlar. Büyük takım olma avantajı bir yana motivasyon olarak da rakiplerine göre daha üstünler.

Bilindiği gibi Atatürk Olimpiyat Stadı bakıma alınmıştı. Kale arkalarına yapılan rüzgar panelleri ve saha zeminin düzelmiş olması oyuncuların işini kolaylaştırdı.

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