        Ibrahimovic'in oğlu Ajax'a imza attı! - Futbol Haberleri

        Ibrahimovic'in oğlu Ajax'a imza attı!

        Futbolun efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'in oğlu 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, Milan'dan Ajax'a kiralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:06
        Ibrahimovic'in oğlu Ajax'a imza attı!
        İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

        Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

        Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor." bilgisi verildi.

