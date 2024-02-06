IC İbrahim Çeçen Vakfı, deprem bölgesinde meslek edindirmeye odaklanıyor

Büyük depremin yıldönümünde Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilk yaşam alanını kuran IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ile depremzedeleri ziyaret ettik. Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ilk 18 gününde yaptırılan Yaşam Alanı'nda hayat tüm zorluklara rağmen sürüyor.

Vakıf yapılan ankette yaşam alanında barınanların yüzde 60'ının işsiz olduğunu görünce bu alanda harekete geçti. Yaşam Alanı'nda yaptığı anaokulu, sepet ve sabun yapımı ile Hatay sarısı ipeği ustası yetiştirme kurslarını hayata geçirdikten sonra bir de ilkokul yapımına başlıyor.

Afetin hemen ardından, holding, vakıf ve tüm grup şirketleri ile topyekün bir mücadeleye giriştiklerini anlatan Çeçen, "Şirketlerimizden Treysan, konteyner sağlama; İçtaş İnşaat, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alma; turizm grubumuz Antalya bölgesindeki otellerin açılması ve sahra mutfakları kurularak sıcak yemek servisi; enerji grubumuz ise enerji hatlarının canlandırılması ve çalışır hale getirilmesi konularında depremin ilk günlerinden itibaren önemli ve kritik roller üstlendiler. Çalışanlarımız ve vakfımız yardımlar toplayarak, bağışlar yaparak ve deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılarak afetzedelerin yanında oldular. 822 çalışanımız, 336 iş makinemiz, 4574 ekipman, el aletleri ve 17.190 koruyucu malzeme ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına destekte bulunarak 1.127 vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Bölgeye 19 tır temel ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunduk. Hatay ve İskenderun’da 7 noktada günlük 10.000 vatandaşımıza yiyecek ve içecek hizmeti sunduk. Antalya’daki otellerimizde 647 vatandaşımızı misafir ettik" diye konuştu.

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SOSYAL İHTİYAÇLARA DA DESTEK SAĞLANIYOR

6 Şubat 2023'teki büyük deprem sonrası insan onuruna uygun bir yaşam alanı inşa etmek yaklaşımıyla hareket ettiklerini anlatan Çeçen, yaşam alanının 30.840 m2 büyüklüğünde olduğunu ve bin 500 depremzedeye barınma imkânı sağladığını anlattı. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza, barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal ihtiyaçlar konusunda da destek vererek yuva olarak nitelendirilebilecek bir yapı olma amacını kapsayan alanda, konteyner evler ve sosyal ve eğitim alanlarının bir arada olarak konumlandırıldığını söyleyen Çeçen, şunları kaydetti: "Yaşam alanı içerisinde çocuklar ve kadınlar için ayrılan alanların yanı sıra anaokulu, mutfak, çamaşırhane, banyo, revir, çocuk parkı, spor sahası, hayvanlar için barınak ve soğuk depolama gibi bölümler yer almaktadır. Sosyal ve eğitici faaliyetler için oluşturulan Çocuk ve Kadın Merkezi”' çocuklar için ayrılan alan, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyali tedarik edildikten sonra, MEB tarafından anaokulu haline dönüştürüldü. Sınıfların, bahçenin yanı sıra oyun ve öğretmenler odasının da bulunduğu anaokulu ile çocuklarımızın eğitimlerine kesintisiz olarak devam etmeleri sağlandı."

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ YAPIMI KURSU

Depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerini biraz olsun azaltabilmek amacıyla çocuklara yönelik çeşitli dönemlerde etkinlikler yaptıklarını kaydeden Çeçen, bu süreçte Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü ve Eti Çocuk Tiyatrosu’na ev sahipliği yapıldığını, besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen'in “Çok Sesli” gösterisinin ağırlandığını ifade etti. IC Vakfı ve Mavi Kalem Derneği’nin iş birliği ile Yaşam Alanındaki anne ve çocuklar için psikososyal destek adına drama çalışmalarının da gerçekleştirildiğini söyleyen Çeçen, "Yaşam alanı içinde gençleri üretime dahil etmek ve istihdamı desteklemek için, “Güneş Enerjisi Paneli Yapımı” eğitimi düzenlenmiş ve katılımcı gençler uluslararası geçerliliğe sahip meslek sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. Yemek dağıtımının tüm deprem bölgesinde iptal edilmesinin ardından, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Ebru Baybara yönetimindeki Gönül Mutfağı, IC Vakfı Yaşam Alanında faaliyetlerine başlamıştır ve okullara ulaştırmak üzere yemek yapımına başlamışlardır. Günde yaklaşık 10,000 öğrenci bu mutfaktan faydalanmaktadır" diye konuştu.

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SEPET VE SABUN YAPIMI EĞİTİMİ

Kadınlar için ayrılan alanda ise IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın kadınların güçlenmesini destekleme hedefi doğrultusunda; kadınların girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve iyileşmeleri için çeşitli mesleki eğitimlerin verildiğini dile getiren Günseli Çeçen, "Deprem sonrası başlatılan Gelenekten Geleceğe programı kapsında, kadınlara ürün geliştirme, uygulamalı eğitim, satış pazarlama desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Geleneksel Sepet Örücülüğü ve Yöresel Defne Sabun Yapımı eğitimleri verilmektedir. Projenin temel gerekçesi toplumsal iyileşme ve gelişme sürecini desteklemek ve kadın ile çocukların güçlenmesine katkı sağlamaktır. Hedef kitle olarak depremden etkilenen kırılgan gruplar, çocuklar ve kadınlar belirlenmiştir. Projenin sonuçları arasında psikolojik ve fiziksel ihtiyaçların karşılanması, kadınların güçlenmesi, gençlerin istihdam olanaklarının artırılması gibi göstergeler bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

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İLKOKUL YAPIMINA BAŞLANDI

Vakıf eliyle ayrıca Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile IC Holding grup şirketlerinden İçtaş İnşaat arasında imzalanan protokolle, modern bir ilkokul yapımına başlandı. Tüm finansmanı IC Holding tarafından karşılanacak olan bu Aralık 2023’te başlanan 24 derslikli ilkokul binası inşaatının 30 Kasım 2024’te tamamlanması hedefleniyor. Çeçen, "IC Holding olarak, eğitim ve toplum gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin Hatay'a ve bölgeye olumlu etkiler getireceğine inanıyoruz" dedi.

IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI NELER YAPIYOR?