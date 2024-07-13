Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 11.064,85 %0,37
        DOLAR 33,0344 %0,59
        EURO 36,0361 %0,60
        GRAM ALTIN 2.561,47 %0,47
        FAİZ 40,68 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,74 %-1,46
        BITCOIN 57.787,00 %0,40
        GBP/TRY 42,9061 %0,77
        EUR/USD 1,0907 %0,36
        BRENT 85,03 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 4.188,00 %0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji İç içe geçmiş bir çift galaksi görüntülendi - Teknoloji Haberleri

        İç içe geçmiş bir çift galaksi görüntülendi

        James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta parlayan iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç içe geçmiş bir çift galaksi görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortak çalışmasının ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta, mavi yıldızlar ve gaz bulutuyla çevrili iki galaksiyi fotoğrafladı.

        NASA, teleskobun ilk tam renkli fotoğraflarını yayımlamasının ikinci yıl dönümünde "Penguen NGC 2936" ve "Yumurta NGC 2937" olarak adlandırılan iki galaksiyi iç içe geçmiş şekilde görüntülediğini belirtti.

        NASA'ya göre, Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 olarak adlandırılan komşu galaksiler on milyonlarca yıldır birbirine karışmış durumda.

        Bu iki galaksinin birleşerek tek bir galaksi haline geleceğine işaret eden NASA, aynı etkileşimin 4 milyar yıl içinde Samanyolu ve Andromeda galaksisi için de gerçekleşeceğini belirtti.

        NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 25 Aralık 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.

        Teleskobun ilk tam renkli fotoğrafları 12 Temmuz 2022'de yayımlanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!