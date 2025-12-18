IC İçtaş, Romanya'da 420 milyon Euro'luk ihale kazandı

IC İçtaş İnşaat,Romanya'nın Avrupa Birliği ulaşım ağıyla entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen “Craiova – Caransebeș” demiryolu hattının modernizasyonu projesinde ikinci ihaleyi kazandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu proje 420 milyon Euro bedelle sözleşmesi imzalanan Lot- 6 bölümüyle birlikte Romanya’daki portföyünü 880 milyon Euro'ya ulaştıran şirket, bu gelişme ile Avrupa altyapı pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

İmzalanan Lot-6 sözleşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, şunları ifade etti: “21. yüzyılda altyapı projeleri artık sadece teknik çözümler değil, ülkeleri birbirine bağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturan stratejik yatırımlar haline geldi. Bu noktada elde ettiğimiz bu başarıyı çok önemsiyor hem şirketimiz hem de ülkemiz adına küresel bir hamle olarak görüyoruz. Romanya’da aynı hattın Lot-4 ve Lot-6 bölümünü başarıyla üstlenmemiz ve portföyümüzü 880 milyon Euro seviyesine taşımamız, IC İçtaş İnşaat’ın uluslararası ölçekteki yetkinliğinin ve Türk mühendisliğine olan güvenin önemli bir göstergesi. Yenilikçi çözümlerimiz, güçlü teknik kapasitemiz ve kaliteyi merkeze alan yaklaşımımızla Avrupa’nın ulaşım altyapısının modernizasyonuna değer katmaya devam edeceğiz. Bu stratejik hattın hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumluluğu en yüksek standartlarda yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”