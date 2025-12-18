Habertürk
Habertürk
        IC İçtaş, Romanya'da 420 milyon Euro'luk ihale kazandı - İş-Yaşam Haberleri

        IC İçtaş, Romanya'da 420 milyon Euro'luk ihale kazandı

        IC İçtaş İnşaat, Romanya'da devam eden demiryolu yenileme inşaatında yeni bir sözleşmeye  imza attı.  "Craiova – Caransebeș" demiryolu hattının Lot-4 bölümünün inşasını geçtiğimiz haziran ayında üstlenen şirket, aynı hattın Lot 6 bölümünün inşası için de sözleşme imzaladı. Yaklaşık 420 milyon Euro tutarındaki yeni sözleşmeyle IC İçtaş İnşaat'ın Romanya'daki toplam proje portföyü 880 milyon Euro seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:33
        IC İçtaş, Romanya'da 420 milyon Euro'luk ihale kazandı
        IC İçtaş İnşaat,Romanya'nın Avrupa Birliği ulaşım ağıyla entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen “Craiova – Caransebeș” demiryolu hattının modernizasyonu projesinde ikinci ihaleyi kazandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu proje 420 milyon Euro bedelle sözleşmesi imzalanan Lot- 6 bölümüyle birlikte Romanya’daki portföyünü 880 milyon Euro'ya ulaştıran şirket, bu gelişme ile Avrupa altyapı pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

        "TÜRK MÜHENDİSLİĞİNE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

        İmzalanan Lot-6 sözleşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, şunları ifade etti: “21. yüzyılda altyapı projeleri artık sadece teknik çözümler değil, ülkeleri birbirine bağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturan stratejik yatırımlar haline geldi. Bu noktada elde ettiğimiz bu başarıyı çok önemsiyor hem şirketimiz hem de ülkemiz adına küresel bir hamle olarak görüyoruz. Romanya’da aynı hattın Lot-4 ve Lot-6 bölümünü başarıyla üstlenmemiz ve portföyümüzü 880 milyon Euro seviyesine taşımamız, IC İçtaş İnşaat’ın uluslararası ölçekteki yetkinliğinin ve Türk mühendisliğine olan güvenin önemli bir göstergesi. Yenilikçi çözümlerimiz, güçlü teknik kapasitemiz ve kaliteyi merkeze alan yaklaşımımızla Avrupa’nın ulaşım altyapısının modernizasyonuna değer katmaya devam edeceğiz. Bu stratejik hattın hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumluluğu en yüksek standartlarda yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

        75 AY SÜRECEK

        Toplam 420 milyon Euro değerindeki Lot-6 kesimi, Romanya’nın güneybatısında Caransebeș şehrinden güneye uzanan 37 kilometrelik hattın rehabilitasyonunu kapsıyor. IC İçtaş İnşaat proje çalışmalarını yerel ortak Rotary ile birlikte yürütecek. Toplam 75 ay sürecek proje; ilk 12 ay tasarım, 60 ay yapım, 3 ay devreye alma süreçlerinden oluşacak. Proje tamamlandıktan sonra 10 yıl süreyle garanti yükümlülüğü devam edecek.

        EPC modeli kapsamında tasarım, yapım, elektrik ve mekanik dahil tüm E&M ve sinyalizasyon işleri IC İçtaş İnşaat tarafından üstlenilecek. 550 metre ve 305 metre uzunluğunda iki yeni tünelin inşası, iki mevcut tünelin rehabilitasyonu, 1–3 açıklık arasında toplam 19 köprünün yenilenmesi, 3 altgeçit, çeşitli menfezler, 7 istasyonun modernizasyonu proje kapsamında yapılacak diğer çalışmalar arasında yer alıyor.

