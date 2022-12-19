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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi'den Messi paylaşımı!

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yi de sevince boğdu. Tangocu yıldız, maçın ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, Messi ve Arjantin Milli Takımı'mı tebrik etti.

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  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    2022 Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 berabere biten final maçında Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden Arjantin, 3. kez kupayı müzesine götürdü. 
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    Tangocular'ın maçtaki gollerini Messi (2) ve Di Maria kaydederken, Horozlar'ın golleri Mbappe'den geldi. 

     
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    Arjantin'in 35 yaşındaki süper yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşamayı başardı.
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    Maçın ardından Messi ve arkadaşlarına tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den de Messi paylaşımı geldi.
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşı Lionel Messi'yi öven Arjantinli futbolcu, "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı. 
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    WANDA NARA, MESSI FORMASIYLA İZLEDİ

    Öte yandan geçtiğimiz ay Icardi'den boşanan Wanda Nara ise Arjantin ile Fransa arasındaki final maçını tribünden takip etti. 
  • Icardi'den Messi paylaşımı!

    Çocuklarıyla birlikte ülkesi Arjantin'i destekleyen Wanda Nara'nın Messi forması giymesi ise dikkat çekti. 

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