"Galatasaray'la beklenmedik şekilde güçlü bir bağ kurdu, Serie A'daki eski günlerine döndü. Galatasaray'a bir bağlılığı var ve Süper Lig'deki ilk hat-trick'ini yaparak gecenin gerçek yıldızı oldu. Onun için unutulmaz bir akşamdı."