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İtalya'da manşetlerde Icardi var: Rönesansı yaşıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup ederken Mauro Icardi de şov yaptı. Sarı-kırmızılılar adına yıllar sonra bir ilki başaran Arjantinli futbolcu, adının transfer için sürekli geçtiği İtalya'da da manşetleri süsledi

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  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup etti.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi. 
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Galatasaray liderliğini sürdürürken Mauro Icardi de Yukatel Kayserispor maçında "hat-trick" yaptı.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    İLKİ BAŞARDI

    Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    KARİYER REKORU

    Arjantinli yıldız, böylece ligdeki 16. maçında, gol sayısını 12'ye, asist sayısını da 7'ye yükseltti ve skor katkısı olarak 16. haftalar itibarıyla kariyer rekorunu kırdı.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Forma giydiği ilk günlerden itibaren sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Icardi, İtalya'da da manşetleri süsledi. 
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    Icardi'nin Kayserispor karşısında dört gol katkısı yapmasının ardından İtalyanlar, "Mauro Icardi, Türkiye'de Rönesans'ı yaşıyor" başlıklarını attı.
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    İTALYANLARDAN RÖNESANS BENZETMESİ 

    "calciomercatoweb.it" adlı haber sitesi; Icardi'nin performansının ardından şu ifadeleri kullandı: 

    "Mauro Icardi artık Türkiye'de bir yıldız. Galatasaray'daki performansı hem kişisel hem de kariyer açısından Rönesans'ı andırıyor"
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    "Gol üstüne gol atıyor. Galatasaray taraftarı ona sırılsıklam aşık olmuş durumda. Ligde ve kupada oynadığı 18 maçta, 13 gol atıp, 8 de asist yaptı"
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    "Galatasaray'la beklenmedik şekilde güçlü bir bağ kurdu, Serie A'daki eski günlerine döndü. Galatasaray'a bir bağlılığı var ve Süper Lig'deki ilk hat-trick'ini yaparak gecenin gerçek yıldızı oldu. Onun için unutulmaz bir akşamdı."
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    "Serieanews.com" ise Icardi için şu yorumu yaptı:

    "Galatasaray şampiyonluk yarışında başrolde ve Icardi lideri sürüklüyor. Zirvenin mutlak hakimi..."
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    "İtalya'da Napoli, İspanya'da Barcelona, Portekiz'de ise Benfica şampiyonluğa bir adım uzaklıkta. Benzer durum Türkiye'de de Galatasaray için geçerli" 
  • Icardi, Galatasaray'dan gidecek mi? İtalya'da manşet...

    "Taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanan G.Saray'da gecenin kahramanı Icardi'ydi. Eski Inter forveti, maça damga vurdu ve Türkiye'deki performansıyla ikinci baharını yaşıyor"

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