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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi, Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

        Süper Lig'de Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da takımının ilk golünü atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 20:22 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:22
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Pendikspor'u konuk etti.

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        Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, goller Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Icardi attığı golle lig tarihine geçti.

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        Mauro Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de ise 22 gol kaydetmişti.

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        Opta verilerine göre Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

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