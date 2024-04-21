Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
Süper Lig'de Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da takımının ilk golünü atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti. İşte detaylar...
Giriş: 21.04.2024 - 20:22 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:22
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Pendikspor'u konuk etti.
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Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, goller Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Icardi attığı golle lig tarihine geçti.
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Mauro Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de ise 22 gol kaydetmişti.