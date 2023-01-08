Mauro Icardi golle döndü!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez derbide görev aldı.

Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun golünde de pası veren isim oldu.

Yıldız futbolu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

''1 AYDIR HAZIRLANIYORUM''

Galibiyetle ilgili konuşan Mauro Icardi "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazandık. Çok mutluyum. Gol atmam çok normal. Görevim bu!" dedi.

Mauro Icardi "Takım mutlu! Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi, 'En önemli maç Fenerbahçe'ye karşı' demişlerdi. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda." diyerek sözlerini noktaladı.