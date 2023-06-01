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Türkiye genelinde 6 üretim tesisiyle faaliyet gösteren İçim Süt, III. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin ana destekçisi olduğunu duyurdu.

Bu yıl 5-6 Ekim tarihleri arasında Ankara Cer Modern’de gerçekleştirilecek kongrenin, akademi ve süt endüstrisi arasında köprü görevi üstlenerek sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesi amaçlanıyor.

Kongrenin bu yılki ana teması, ‘Sürdürülebilirlik Perspektifinden Süt Sanayisinin Geleceği’ olarak belirlendi.

Süt endüstrisinin uluslararası rekabette var olabilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı büyüme stratejilerinin ele alınacağı kongrede ağırlıklı olarak sürdürülebilir yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi ve karbon/su ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi gıda işleme teknolojileri tartışılacak.

Kongre kapsamında düzenlenecek ‘Sürdürülebilirlik Liderleri’ oturumunda İçim Süt CEO’su Ali Sözen de yer alacak.

Sektör liderlerinin bir araya geleceği kongrenin, sektöre dair gelişimi destekleyecek açılımlar kazandıracağına inandığını belirten İçim Süt CEO’su Ali Sözen, "Süt üretiminin devamlılığı ve dolayısıyla sektörün sürdürülebilirliği için ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra sektörün gelişiminde teknolojik yatırımların ve araştırma-geliştirme çalışmalarının çok önemli etkisi var. 3. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin; sektörel deneyimlerin, bilgi birikiminin ve sektöre yön verecek fikirlerin paylaşılması açısından son derece kıymetli bir platform olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.