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        Haberler Gündem 3. Sayfa "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!

        Ankara'da yolda yürüyen, 45 yaşındaki Yetkin Güner'i hiçbir neden yokken defalarca bıçaklayıp katleden 29 yaşındaki İsmail Tek, karar duruşmasına çıktı. Cani, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak cezada indirim de uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:11
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        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
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        Ankara'da olay, 24 Mayıs 2024 tarihinde Ulus’taki Birinci Meclis önünde meydana geldi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra Ulus'taki bir otelde yaşamaya başlayan İsmail Tek (29), sabah saatlerinde yolda yürüyen Yetkin Güner’e (45) hiçbir neden olmadan saldırarak bıçakladı.

        ÖLDÜRÜCÜ 7 BIÇAK DARBESİ

        İsmail Tek, indirimsiz ağır müebbet hapis cezası aldı.
        İsmail Tek, indirimsiz ağır müebbet hapis cezası aldı.

        DHA'daki habere göre Güner, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 7 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan Tek, çevredeki polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        "İÇİMDE ÖLDÜRME İSTEĞİ VARDI"

        Emniyetteki ifadesinde, 'İçimde birini öldürme isteği vardı' diyen Tek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        'EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRME'

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Tek hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

        CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

        Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Tek ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli rapora göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşıldığını söyledi.

        Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarıyla suç sabittir. Canavarca hisle işlendiği gibi tasarlayarak işlendiği de kanıtlanmıştır. Sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmamasını istiyoruz. Türk yargısına güveniyoruz” dedi.

        "BENİM ÜZERİME OYUN OYNANIYOR"

        Son sözü sorulan sanık İsmail Tek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Hasmım olsa planlayarak yapardım. Benim üzerime oyun oynanıyor. Ölen kişi tanıdığım biri olsaydı, tasarlayarak yapardım. Saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" dedi.

        İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İsmail Tek’i 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak cezasında takdir indirimi uygulanmadı.

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