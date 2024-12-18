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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İçimdeki Şehir' sergisine özel kitap

        'İçimdeki Şehir' sergisine özel kitap

        Borusan Contemporary, Doug Aitken'in Türkiye'deki ilk monografik sergisi olan "İçimdeki Şehir"e eşlik eden özel bir yayın sunuyor. "Doug Aitken: İçimdeki Şehir" kitabı, kapsamlı içeriği ile Aitken'in disiplinlerarası üretimleri ve özgün sanatsal yaklaşımına ışık tutuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 00:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:16
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        'İçimdeki Şehir' sergisine özel kitap
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        Borusan Contemporary, Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Aitken’in Türkiye’deki ilk monografik sergisi “İçimdeki Şehir”e özel olarak hazırladığı kitabı sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü yenilikçi ve çok yönlü yaklaşımıyla tanınan sanat yönetmeni Jérôme Sans’ın üstlendiği sergi, çağdaş toplumun ve güncel insanlık durumunun çarpıcı bir portresini çizerken, Perili Köşk’ün benzersiz mimarisiyle etkileyici bir diyalog kuruyor.

        “Doug Aitken: İçimdeki Şehir” ismini taşıyan bu özel yayın, Aitken’in zengin ve özgün sanat pratiğine derinlemesine bir bakış sunuyor. Kitapta Dr. Kumru Eren, Jérôme Sans ve Prof. Dr. Ali Akay’ın kaleme aldığı makalelerin yanı sıra, Jérôme Sans’ın Doug Aitken ile gerçekleştirdiği bir röportaj da yer alıyor. Bu kapsamlı içerik, Aitken’in sanat pratiğinin düşünsel kaynaklarını ilham ve bağlantı noktalarını, ve özgün sanatsal yaklaşımını, okuyuculara derinlikli bir anlatı sunuyor.

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        “İçimdeki Şehir” sergisi, ziyaretçileri Perili Köşk’ün tarihi atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa çıkarırken, sergiyi ölümsüzleştiren yayın ise bu deneyimi kalıcı bir hale getiriyor. “Doug Aitken: İçimdeki Şehir” sergi kitabı Borusan Contemporary içerisinde yer alan Frankeştayn Kitabevi’nden temin edilebiliyor.

        “İçimdeki Şehir” 17 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir

        Aitken’in geniş yelpazedeki sanatsal pratiğini, farklı disiplinlerle bir araya getiren sergi, ziyaretçileri pasif bir gözlemciden öteye geçerek, mekâna özgü kurgulanmış bir deneyimle kentlerin dokusu ve ritmiyle etkileşime girmeye davet ediyor. Özellikle şehirleri merkeze alan çalışmalar, günümüzün aşırı bağlantılı dünyasını ve paradoksal izolasyonunu araştırıyor. Hareket ile hareketsizlik, hız ile yavaşlık, bağlantı ile yalnızlık arasında duran bu çalışmalar, kentsel, fiziksel, dijital ve duygusal ortamlarda insan hareketliliğini sorguluyor. Yalnızlık ve genişleyen mega şehirlerin kütlesi ile sınırsız dijital okyanusta kaybolma üzerine odaklanan sergi, insanlığın yönünü sorgulayarak varoluş biçimlerini araştırıyor. Doug Aitken, hızlı teknolojik ilerleme ve değişen kentsel manzaralar içinde yön bulabilmenin zorluklarına dikkat çekiyor. Sanatçının 2006-2024 yılları arasında üretilmiş eserleri bir araya getiren ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği mekâna özgü yerleştirmesinin de bulunduğu monografik sergi, 17 Ağustos 2025 tarihine kadar Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

        Sergi paralelindeki atölye ve programları borusancontemporary.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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        #Borusan Contemporary
        #Doug Aitken
        #İçimdeki Şehir
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