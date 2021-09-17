'İçimizden Biri' Yörük adetleriyle dünyaevine giriyor! 0:00 / 0:00

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İçimizden Biri'nin ikinci bölüm tanıtımında yer alan "Adam"ın, tahta bir çember üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde döndürülerek maruz kaldığı durum, gerçek hayatta bir Yörük adeti!

Yörük adetlerine göre çiftlerde damadın dayanıklılığını ve sabrını ölçen "tıraş oyunu"na maruz kalan "Adam", büyük eniştelerin üzerinde kurmaya çalıştığı baskı ile korku dolu anlar yaşar. Bir yandan canını kurtarmaya çalışan Adam, diğer yandan da aşkı uğruna tüm zorluklara göğüs gerer.

Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki İrlandalı bir papazın oğlu Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Türk bir hacının kızı Havva'ya evlenme teklif eder. Ailelerinin bu birlikteliği engellemek istediğini gördüklerinde ise izin almadan emrivaki bir evlilik gerçekleştirirler. Hatta aşkı uğruna Adam dinini değiştirip, Müslüman olmayı bile göze almıştır. İkilinin kavuşma mücadelesi ve bu süreçte ailelerinin tepki ve davranışları ile eğlence dolu anların yaşandığı birinci bölüm yayınlandığı dakikalarda izleyiciyi kahkahaya boğdu.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senarist ve yönetmen koltuğunda Ersoy GÜLER'in oturduğu, Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimlerin eşlik ettiği "İçimizden Biri" her pazar 20.00'de Show TV'de!