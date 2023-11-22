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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıkamaya gönderdiği halının içinden 600 bin TL'lik altın çıktı - Son dakika haberi

        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!

        Giresun'da halı yıkama firmasına gelen halıyı açan Hatice Özdemir, önce bir çanta gördü. Çantayı çöpe atan Özdemir, daha sonra merak edip içini açtı. 600 bin TL'lik ziynet eşyasıyla karşılaşan Özdemir, halıyı yıkanması için kendilerine getiren müşteriyi arayıp, durumu bildirdi. Müşteri, halıyı annesinden aldığını, annesinin de bir yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ziynet eşyaları müşteriye teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:13
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        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
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        Giresun'da bir kişi, vefatından bir süre önce annesinden aldığı halıyı yıkatmak için Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki firmaya getirdi. İşletme sahibi Hatice Özdemir, müşterinin bıraktığı halıyı yıkamak için açtığında içinde çanta buldu.

        MÜŞTERİYE DURUMU BİLDİRDİLER

        AA'da yer alan habere göre çantada çeşitli ziynet eşyalarının olduğunu gören Hatice ve eşi Yılmaz Özdemir, müşteriye cep telefonundan ulaşarak durumu anlattı. Müşteri, kısa süre sonra halı yıkama firmasına gelerek içinde altın olan çantayı teslim aldı.

        ÖNCE ÇANTAYI ÇÖPE ATMIŞ

        Hatice Özdemir, halıyı yıkamak için açtığında bulduğu bel çantasını önce çöpe attığını söyledi.

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        "HALIYI ANNEMDEN ALDIM, ANNEM VEFAT ETTİ"

        Sonra çantanın içine bakmaya karar vererek çöpten geri aldığını belirten Özdemir, "Ziynet eşyalarını görünce çok şaşırdık. Müşterimizi arayarak bilgilendirme yaptık, 'Sizden halı almıştık, içerisinden bel çantası çıktı' dedim. Bana, 'Hiçbir bilgim yok ama ben halıyı annemden almıştım, annem de bir yıl önce vefat etti' dedi" ifadelerini kullandı.

        "ZİYNET EŞYASINI BULAMADIK"

        Özdemir, müşterisine, annesinin ziynet eşyası olup olmadığını sorduğunu anlatarak, "Müşterimiz, 'Vardı ama bulamadık' dedi. 'Emanetiniz bizde, gelip alabilirsiniz' dedim, müşteri de şaşırdı" diye konuştu.

        600 BİN TL'LİK ZİYNET VARDI

        Çantada, mendile sarılı bilezik, küpe ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyaları olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası vardı. O paranın yarısı kadar ihtiyacımız vardı, rabbim iki katını yolladı ama haramdı bu. Belki Allah'ım bizi sınadı, denedi. Bir an bile almayı düşünmedik, belki alsaydık o kişilerin haberi bile yoktu. Benim 4 çocuğum var, Allah hep helal lokma yedirmek nasip etsin" dedi.

        ESNAF ODASINDAN PLAKET

        Öte yandan Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Hatice ve Yılmaz Özdemir çiftine duyarlı davranışlarından dolayı plaket verdi.

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