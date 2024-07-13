İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 15 Temmuz'da unutulmaz bir destan yazıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'da yaşananları konu alan 'Ahmetim, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli için özel gösterim yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterime İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yerlikaya konuşmasında, "Merhametliyizdir. Mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Amma İhaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu; dün böyleydi. Bugün böyle ve ilelebet de böyle olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da şehit edilen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli için Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel gösterime katıldı. Gösterim öncesi konuşan Yerlikaya, "Biz; büyük hasletleri olan, tarihin her sayfasına, şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz. Metanetliyizdir biz. Acıyı bal eylemesini biliriz. Merhametliyizdir. Mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Yufka yürekliyizdir. Göz pınarlarımız her daim doludur bizim. Amma; ihaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu; dün böyleydi, bugün böyle ve ilelebet de böyle olacak. Zirâ, bu salonu dolduran sizler bilirsiniz, biz, birbirimizi biliriz. Lâkin; Milletimizi tanımayan, geçmişimizden, tarihimizden ders almayanlar oldu. Oysa bu millet gücünü onlara, dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da göstermişti. Anlamayanlar, Akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan alçaklar, bu kez 15 Temmuz 2016'da sahnedeydi. O karanlık gecede, milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağdırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tanklarla üzerlerine yürüdüler. Gazi Meclisimize saldırdılar. Yetmedi, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı" diye konuştu.

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