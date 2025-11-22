Habertürk
Habertürk
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e tepki: Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e tepki: Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Lideri Özgür Özel'i "FETÖ'nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları dillendirmekle" suçladı. Özel'e yönelik olarak 'yalan sizin ağzınıza yuva yapmış' diyen Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin mücadelesini küçümseyen söylemlere izin vermeyeceklerini, organize suç ve tüm suç odaklarıyla kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı

        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 21:23 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:23
        Özgür Özel'e sert tepki
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. “Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış” diyen Yerlikaya, mesajında Özel ve bazı çevrelerin açıklamalarını “yalan” olarak niteleyerek, güvenlik güçlerinin mücadelesini hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.

        "GÖLGELİKLERDE OTURUP KONFORLU ALANLARINDAN AHKÂM KESEN ‘NİFAK KERVANININ YEDEKÇİSİ’ BİR TAKIM ÇEVRELER"

        Yerlikaya, “ucuz siyasi hesaplarla birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi küçümseme acziyetine düşüldüğünü” savunarak, bu tutumun toplumsal birlik ve güvenlik mücadelesine zarar verdiğini ifade etti.

        "FETÖ’NÜN KARANLIK ODALARINDA HAZIRLANAN SÖZDE ARAŞTIRMALAR"

        Bakan, “sözde araştırmaların” önce CHP milletvekilleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ardından Özgür Özel tarafından Zonguldak’ta dile getirildiğini belirtti ve bu iddiaları FETÖ bağlantılı olmakla suçladı.

        "BİR TARAFTAN POLİSLERİMİZİ, JANDARMAMIZI DİLİNİZE DOLUYOR"

        Yerlikaya, “diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleyi küçük düşürmeye çalışıyorsunuz” diyerek güvenlik güçlerinin hedef alındığını belirtti.

        "AZİZ MİLLETİMİZİN KAHRAMAN EVLATLARININ MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

        Yerlikaya, “canlarını ortaya koyarak verilen mücadeleyi küçümsemenin kimsenin haddi olmadığını” vurguladı ve bu tutumu reddettiklerini açıkladı.

        "ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ YOK SAYMAK HAKARETTİR"

        Organize suç ve tüm suç odaklarına karşı yürütülen operasyonlara değinen Yerlikaya, “siyasi hesaplarla bu mücadeleyi yok saymanın, kahraman vatan evlatlarının alın terine hakaret” olduğunu belirterek “buna asla müsaade etmeyiz” mesajı verdi.

        "FETÖ, KENDİ YALANLARI GERÇEKMİŞ GİBİ DİLE GETİRİLDİKÇE"

        Yerlikaya, “kendilerine uşaklık edildikçe kutlama pastası kesmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullanarak, kamuoyunun “kimin yanında durduğunu, kimin karanlığa omuz verdiğini” ifade etti.

