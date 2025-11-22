İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e tepki: Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. “Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış” diyen Yerlikaya, mesajında Özel ve bazı çevrelerin açıklamalarını “yalan” olarak niteleyerek, güvenlik güçlerinin mücadelesini hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.

"GÖLGELİKLERDE OTURUP KONFORLU ALANLARINDAN AHKÂM KESEN ‘NİFAK KERVANININ YEDEKÇİSİ’ BİR TAKIM ÇEVRELER"

Yerlikaya, “ucuz siyasi hesaplarla birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi küçümseme acziyetine düşüldüğünü” savunarak, bu tutumun toplumsal birlik ve güvenlik mücadelesine zarar verdiğini ifade etti.

"FETÖ’NÜN KARANLIK ODALARINDA HAZIRLANAN SÖZDE ARAŞTIRMALAR"

Bakan, “sözde araştırmaların” önce CHP milletvekilleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ardından Özgür Özel tarafından Zonguldak’ta dile getirildiğini belirtti ve bu iddiaları FETÖ bağlantılı olmakla suçladı.

"BİR TARAFTAN POLİSLERİMİZİ, JANDARMAMIZI DİLİNİZE DOLUYOR"

Yerlikaya, “diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleyi küçük düşürmeye çalışıyorsunuz” diyerek güvenlik güçlerinin hedef alındığını belirtti.

"AZİZ MİLLETİMİZİN KAHRAMAN EVLATLARININ MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Yerlikaya, “canlarını ortaya koyarak verilen mücadeleyi küçümsemenin kimsenin haddi olmadığını” vurguladı ve bu tutumu reddettiklerini açıkladı.