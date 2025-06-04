İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV'de Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor...

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Güvenli trafik kültürünü oluşturmak, daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. 780 bin kilometre kare Türkiye, 470 bin Mavi Vatan'da tek hedefimiz Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gayret göstermek. Bu yolların kuralı var yolların kralı yok. Tek niyetimiz var. Biz kurallara riayet kültürünü güçlendirmek ve can kayıpları olmasın, derdimiz bu. Bizim hükümetlerimiz döneminde; yani 23 yıldan beri 2021 yılının 3 Şubat günü sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayımladı. Bunu da Külliye'den vatandaşlarımızla paylaştı. "2030'un sonuna geldiğimizde trafikte can kaybını yarı yarıya düşürmek, 2050'de trafikte sıfır can kaybı" demişti. İlgili tüm kurum ve kuruluşlara talimat verdi. Ben tam bugün 4 Haziran'da göreve geldim. Bu yılın Mart ayında 36. Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili nereye geldiğimizi paylaştım. İçişleri Bakanlığı olarak yollarda denetimlerden sorumlu bakanlık olarak bu ihtiyaç nereden doğduğunu anlattım.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ NELER OLACAK? Bizim trafik kurallarının tek bir amacı var; kazanın olmaması vefat ve yaralanan olmaması. Bayramlar sevinç günümüz hepimiz için. 32 milyon aracın pekçoğu sürücülerin pekçoğu pik zamanlarda bir anda yollara çıkıyor. Böyle ortamda kurala riayet daha elzem. Sahada olmamız lazım. 30 Mayıs - 11 Haziran arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel görev alacak. 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Biz bayram sevinci yaşarken onlar yollarda olacak. İyi ki varlar. "3 BİN GİZLİ YOLCU DENETİM YAPACAKLAR" Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otübüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallarde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki, 'Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun'.

"EKSİK OLAN TARAFIMIZ TRAFİK KÜLTÜRÜ" 2024'ten önce 2021 ve 2022 az olan rakamların olduğu yıl. 2023'te bir anda yükseldi. Neden? Deprem oldu. Bütün denetimler durdu. Biz can derdine, oraya ikmal ve oradan tahliye derdiyle uğraştık. 2023'ün sonuna kadar son 6 ayda tekrar güncelledik. 2023'ün sonunda 17,9'la kapattık. 2024'de nüfus 85.6, araç sayısı 31.9, toplam can kaybı 6 bin 351. Bundan sonraki hedefimiz şudur. 100 bin kişide can kaybı günde 7,16 diyor projeksiyonumuz. Bizim iddiamız 2030'dan önce bu rakamları başarmak. Yollarımızın durumu nasıl? Bölünmüş yol şu anda 29 bin 730 kilometre. Otoyol 3 bin 796 kilometre. Tünel şimdi 789 kilometre. Bitmemiş olanları söylemiyorum. Yollar Avrupa yollarından çok daha iyi. Sanat yapılarımız dediğimiz viyadük, köprü ve tünellerimiz. Araç sayılarımız dünyada lansmanı çıkan tüm araçların hemen hemen hepsi Türkiye'de devreye giriyor. Eksik olan tarafımız ne? Trafik kurallarına uyma kültürümüz. Bununla ilgili kendimizi yenilememiz lazım. En fazla ölüm ve yaralanmanın olduğu ihlallerle ilgili çalıştık, 36 maddeye getirdik. Şu anda Adalet Komisyonu'ndan geçti inşallah bayramdan sonra TBMM genel kurula gelecek.