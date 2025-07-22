İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Spor güvenliği ortak sorumluluğumuzdur

'Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı', Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, kulüp temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan toplantıda, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonun artırılması ve yeni sezonda güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ele alındı.

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"SADECE FİZİKİ DEĞİL, AHLAKİ GÜVENLİĞİ DE KORUMALIYIZ"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Spor, bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da olgunlaştıran, Toplumun farklı kesimlerini aynı tribünde buluşturan saygıyı, centilmenliği, azmi ve disiplini öğreten, evrensel bir değerdir. Spor, sadece hız, kuvvet ve zaferle ölçülen bir yarış değildir. Spor, önce ahlaktır, önce saygıdır. Rakibe, hakeme, tribündeki insanlara, en önemlisi de oyunun ruhuna saygıdır. Saygının olmadığı yerde spor, sadece sert bir rekabete dönüşür. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; 'Spor, insanın fıtratından doğan rekabet duygusunun, medeni bir şekilde ifadesidir'. İşte bu nedenle biz, gençlerimize sadece sporun kurallarını değil; sporun ruhunu da öğretmek zorundayız. Bizim medeniyetimizde 'yiğitlik', yalnızca rakibini yenmekle ölçülmez. Medeniyetimizden aldığımız miras, savaş meydanlarında dahi düşmanına saygıyı elden bırakmamıştır. Bugün sahada top koşturan her gencimiz, bu köklü ahlakın modern birer taşıyıcısıdır. O yüzden diyoruz ki 'Biz sadece fiziki güvenliği değil, ahlaki güvenliği de korumak zorundayız'. Bu sebeple spor güvenliği, bizim için sadece bir 'güvenlik' başlığı değil, aynı zamanda gençlerimize ve halkımızın tüm kesimlerine karşı ortak sorumluluğumuzdur. Sporun ruhuna yakışan bir rekabet ortamı, tribünlerde saygı ve coşkunun hakim olduğu müsabakalar için el birliğiyle çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.