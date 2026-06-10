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        İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verdi

        İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda 10 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı yaptı. Yer yer kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşlardan sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        10 ilde "sarı" kodlu uyarı

        İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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