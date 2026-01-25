Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem ve müdahale çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

        Açıklamada, karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmalarının meteorolojik uyarı verilen illerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik olayların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların planlandığı ve hayata geçirildiği kaydedildi.

        Bu doğrultuda, ilgili kurumlara meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların ilgili kurumlar ve ekiplerle ivedilikle yürütüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarının yıllardır başvurduğu tünel yapılanması, çoğu zaman "yerel koşullara uyarlanmış özgün bir askeri deha" olarak sunuldu. Ancak sahada ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor.  Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertür...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!