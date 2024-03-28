İçişleri'nde 'seçim güvenliği' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, seçim güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konularını içeren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katılımıyla başta 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli seçimlerin güvenliği olmak üzere, terör ve istihbarat konularını içeren güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, "Seçimler demokrasi şölenidir. İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan halkımızın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansımasıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde oyunu kullanmasıdır. Biz bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.