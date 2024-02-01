İçli köfte tarifi, evde lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü muhteşem bir lezzet olan içli köfte, bulgurun en lezzetli halidir. Lezzetli iç harcı ve dış bulgur kabuğu ile içli köfte sofraların vazgeçilmezidir. Bu tarif, evde adım adım içli köfte yapmanızı sağlayacak ve bu geleneksel lezzeti evinize taşıyacak. İçli köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...

İçli köfte yapmak, biraz zaman ve özen gerektirir, ancak sonucunda elde edilen lezzet buna değer. Size vereceğimiz tarifle hem iç harcını hem de dış kabuğunu hazırlamak için gereken malzemeleri ve adımları öğreneceksiniz. Biraz beceri, doğru bilgi ve doğru malzemelerle içli köfte yapmak hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamıştı. Bu yazımızda evde içli köfte tarifi nasıl yapılır, püf noktası nelerdir ve nelere dikkat etmek gerekir her şeyi öğreneceğiz.

İçli Köfte Tarifi Malzemeleri

İçli köfte yapmak için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi aşağıda bulabilirsiniz.

Köfte Hamuru için:

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı kadar un

REKLAM

İç Harcı için:

250 gr dana kıyma

3 orta boy soğan (doğranmış)

1 tatlı kaşığı salça

1 çay bardağı kadar ceviz (küçük parçalı)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kızartma için

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

Limon dilimleri

Maydanoz yaprakları

Evde İçli Köfte Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ ekleyip, soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

Soğanlar kavrulurken, kıyma eklenir. Kıyma suyunu çekene kadar orta kısık ateşte kavrulur.

Ardından salça eklenir. 2-3 dakika salça kokusu çıkana kadar kavrulmaya devam edilir. Bu aşamada biraz sıcak su eklenir.

Daha sonra ceviz, baharatlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir. Ve ocağın altı kapatılır.

Şimdi bulgura geçiyoruz... Geniş bir kapta ince köftelik bulgur kısır yapar gibi 1 bardak sıcak su ile ıslatılır. Bulgurun şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.

Bulgur şiştikten sonra salçaları, pul biberi, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Karışımı iyice yoğurun, bu sayede köfte hamuru daha kolay şekil alacaktır.

Ardından un ilave edilir. Ve yaklaşık 5 dakika daha kıvam alması için yoğurulur. Burada bir püf noktası vermek yerinde olacaktır. Köfte ele alındığında dağılmıyorsa köfte hamurumuz hazır demektir.

Bu aşamada artık yapımına geçebiliriz. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elinize ara ara su alın, içi ince bir şekilde açın. Açılan köfte hamurumuza iç koyulur ve limona benzer bir şekil vermeye çalışılır.

Son aşama olarak hazırlanan içli köfteler sıvı yağda kızartılır.

Eğer kızartma değil de daha hafif olması için haşlama yapmak istiyorsanız bunun için; bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve içli köfteleri yavaşça kaynayan suya bırakın. Pişen içli köfteler su yüzeyine çıkacaktır.

Pişen içli köfteleri servis tabağına alın. Üzerine limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ile süsleyin.

İçli Köfte Püf Noktası

İçli köfte yaparken lezzetli ve kıvamı doğru bir şekilde elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte içli köfte yaparken dikkate almanız gereken püf noktalar:

Bulguru Doğru Haşlama: Bulguru sıcak suyla iyice haşlayarak başlayın. Bulgurun tamamen şişmesi ve yumuşaması önemlidir. Haşlama suyunu dökmeden önce bulgurun üzerini bir kapak veya temiz bir bezle örtün ve dinlenmeye bırakın. Bu, bulgurun daha iyi şişmesini sağlar.

Köfte Hamurunu İyi Yoğurun: Bulgurla diğer malzemeleri karıştırırken, karışımın homojen bir kıvam almasına özen gösterin. Malzemeler iyice karışmalıdır.

Köfte Hamurunu Islatarak Yoğurun: Köfte hamurunu yoğururken ellerinizi ıslatarak daha rahat bir şekilde şekil verin. Islak eller köftenin yapışmasını önler.

İç Harcı İyi Kavurun: Kıymayı, soğanla birlikte iyice kavurun. Etin suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin. Bu, iç harcın lezzetini artırır.

İç Harcı İyice Soğutun: İç harcı ocaktan aldıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın. Sıcak iç harçla köfte hamuru daha zor şekil alabilir.

Büyük Bir Zeytinyağı Damlası: İçli köftenin içine doldururken, avucunuzun içine birkaç damla zeytinyağı damlatarak, köftenin yapışmasını önleyebilirsiniz.

Şekil Verme İşlemi: Köfte hamurunu yuvarlayarak veya avucunuzla şekil vererek iç harçla kaplayın. Şekil verme işlemi sırasında elinizi hafifçe ıslatmak da yardımcı olabilir.

Servis: İçli köfteyi servis ederken üzerine limon dilimleri ve taze yeşillikler ekleyerek lezzetini tamamlayın.

Bu püf noktalara dikkat ederek, içli köfteyi daha lezzetli ve düzgün bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İyi bir içli köfte, özellikle özel günlerde veya misafir ağırlarken harika bir alternatiftir.

ÖNERİLEN VİDEO