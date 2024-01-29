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        Haberler Gündem Icon of The Seas özellikleri: Icon of The Seas gemisi kaç metre, kaç kişilik?

        Icon of The Seas özellikleri: Icon of The Seas gemisi kaç metre, kaç kişilik?

        Titanic'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan Icon of the Seas gemisi ABD'nin Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of The Seas özellikleri araştırılıyor. Bu noktada gözler "Icon of The Seas kaç metre ve kaç kişilik?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:52
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        "Icon of the Seas", ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıktı. Tarihte büyük ses getiren Titanik'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan yolcu gemisinin içinde pek çok imzalı restoran da bulunuyor. İşte, Icon of The Seas gemisinin özellikleri...

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        ICON OF THE SEAS ÖZELLİKLERİ

        BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

        Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

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        2 bin 350 uluslararası mürettebata sahip Dev yolcu gemisi Icon of The Seas 20 güvertede toplamda neredeyse 10 bin kişiyi ağırlıyor.

        16 havuzu bulunan gemide, dünyanın en büyük su parkınına sahip olmasının yanı sıra mini golf sahası ve buz pateni pisti de var.

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        ÇEVRECİLER ZARARLI METAN GAZINA KARŞI UYARIYOR

        Öte yandan, çevreciler sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan dünyanın en büyük gemisinin havaya, zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda uyarıyor.

        Royal Caribbean ise geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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