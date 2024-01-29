Haberler Gündem Icon of The Seas özellikleri: Icon of The Seas gemisi kaç metre, kaç kişilik?

Icon of The Seas özellikleri: Icon of The Seas gemisi kaç metre, kaç kişilik? Titanic'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan Icon of the Seas gemisi ABD'nin Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of The Seas özellikleri araştırılıyor. Bu noktada gözler "Icon of The Seas kaç metre ve kaç kişilik?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar... Anadolu Ajansı Giriş: 29.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:52 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







"Icon of the Seas", ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıktı. Tarihte büyük ses getiren Titanik'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan yolcu gemisinin içinde pek çok imzalı restoran da bulunuyor. İşte, Icon of The Seas gemisinin özellikleri...

2 Şurada Paylaş!







ICON OF THE SEAS ÖZELLİKLERİ BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı. Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.