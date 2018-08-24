Hakkınızda açılmış ya da kendi açtığınız icra davalarını takip edebileceğiniz icra dosyası sorgulama hizmeti

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında e Devlet Kapısı’na eklendi. Sorgulama yaparken e Devlet sistemine giriş yapmanız yeterli, sistem dosya no gibi başka bir bilgi istemez. İcra dosyası sorgulama sayfasından sadece açılmış icra davalarını takip edebilirsiniz. Buradan herhangi başka bir işlem yapılmaz. Peki icra dosyası nasıl sorgulanır? İşte e Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemi...

İCRA DOSYASI NASIL SORGULANIR?

E Devlet ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde İcra dosyaları ‘dava sorgulama’ kısmından çıkarılarak ayrı bir sorgulama sayfası haline getirildi. İcra dosyası olanlar bu sayfa üzerinden sorgulama yapabiliyor ve İcra dosyasının detaylarını görüntüleyebiliyor. Sorgulama yapmak için T.C. kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “İcra Dosyası Sorgulama” yazmanız yeterli. Açılan sayfadan icra dosyalarınız sıralanır. İlgili dosyaların sağ tarafındaki “Detay Görüntüleme” sekmesini kullanarak Dosyanızın türünü, durumunu, açılış tarihini ve dosya numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu sayfada davadaki taraflar ve varsa avukatlar da görüntülenir. (Hemen sorgulama yapmak için; https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama bağlantı linkini kullanabilirsiniz)

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

En yakın PTT şubesinden ilk E Devlet şifrenizi temin edebilirsiniz. PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Unuttuğunuz e Devlet şifresini yeniden alabilmek için kimlik bilgilerinizi kullanabilirsiniz.

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