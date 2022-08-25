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Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında icra ve haciz gibi konular içeren dar gelirlilere yönelik destek paketi detayları yapılan açıklamalar sonucu netlik kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak düzenleme ile 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar TL civarındaki icralık borcunun tasfiye edilmesi bekleniyor. İşte konuyla ilgili merek edilen soruların yanıtı...

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  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli ailelere destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlardan kaynaklanan borçların ödenmesinde yeni düzenleme açıklamalar sonrasında gündeme geldi. Peki, icra borçları silinecek mi, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK!

    Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.
  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    DEVLET İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVREYE GİRECEK

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

    6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.
  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    BAKAN NEBATİ'DEN DÜZENLEMEYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

    Önceki gün yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşa sağlanacak desteklerde sona gelindiğini belirterek 2 yeni çalışmanın açıklanacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

     

     
  • Son dakika: İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişiyi etkiliyor! İcra borçları silinecek mi, af mı geldi?

    "Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz."

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