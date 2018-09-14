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İdlib'de 'cuma' çıkışı on binler Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi

Rusya'nın desteğini alan rejim güçlerinin, kırsal bölgelerine havadan ve karadan saldırılar düzenlediği 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de, cuma namazının ardından on binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Halep yolunu trafiğe kapatan kalabalık, rejim saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı

14.09.2018 - 16:31 | Güncelleme: DHA

Suriye'de, muhaliflerin elinde kalan son kent merkezi olduğu için büyük önem taşıyan İdlib'de 4 milyon kişi, rejim güçlerinin tehdidi altında yaşıyor. Rejim güçlerinin Deraa'da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği İdlib kırsalına yönelik Rusya'nın desteğiyle başlattığı hava saldırılarıyla binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Karadan da havan, roket ve tank atışlarına hedef olan İdlib'de yaşayan milyonlarca kişi, rejime engel olunması için dünyaya `katliamı durdurun´ çağrısı yapıyor.

MARET NUMAN İLÇESİ'NDE GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Umutlarını Türkiye'ye bağlayan ve bunu da her platformda dile getiren İdlibliler, geçen hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazının ardından sokaklara çıktı. İdlib'in kontrolünü elinde bulunduran HTŞ'nin izin vermemesi nedeniyle kısıtlı alanlarda yapılabilen eylemlerin en büyüğü ise kent merkezinin güneyindeki, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Maret Numan ilçesinde yapıldı. Cuma namazının ardından düzenlenen protesto gösterisine, ilçe halkının yanı sıra hava saldırılarının hedefindeki köylerde yaşayanlar da katıldı.

GÖSTERİLERE 50 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ

DHA'nın haberine göre hava saldırıları ile çok sayıda evin harabeye döndüğü Jarjenaz köyünde de binlerce kişi Cuma namazının ardından köy meydanında bir araya geldi. Burada yapılan gösterinin ardından kalabalık, 2 kilometreyi bulan araç konvoyuyla Maret Numan ilçe merzezine hareket etti. Çevredeki diğer köylerin de geldiği ilçede toplanan 50 bini aşkın kişi, İdlib-Halep yolunu trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı dolduran binlerce kişiden bazıları ise alan yetersiz kalınca üst geçit köprüsü ile çevrede yapılan inşaatlara çıkarak protestoya katıldı.

ELLERİNDE ÖZGÜR SURİYE ORDUSU VE TÜRK BAYRAĞI

Ellerinde Özgür Suriye Ordusu'nun yanı sıra Türk bayrakları taşıyan göstericilerin bazılarının zeytin dalları ile TSK'nın benzer bir harekât ile İdlib'i güvenli hale getirmesini istediklerini ifade etti. Türkiye lehine, Esad rejimi ve diğer Avrupa ülkelerini eleştiren sloganlar atan, Türkçe ve diğer dillerde yazılı dövizler taşıyan kalabalık, saldırıların bir an önce son bulması için tüm dünyayı İdlib'e sahip çıkmaya çağırdı.

CERABLUS'TAN AZEZ'E, EL BAB'DAN AFRİN'E EYLEM

Yaklaşık 2 saat süren eyleme katılan İdlibliler, bir an önce saldırıların son bulmasını istedi. Türkiye'ye de kendilerine gösterdikleri ilgi için müteşekkir olduklarını ifade etti. İdlib'in yanı sıra Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgeler ile TSK'nın harekâtları ile özgürleştirilen Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'de de Cuma namazının ardından benzer protesto gösterileri yapıldı. Öte yandan rejim birlikleri, konuşlu bulundukları bölgelerden bugün aralıklarla İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyindeki bazı kırsal alanlara tank, roket ve havan atışlarını sürdürdü.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    Güzel hareket.
  • Misafir 1 saat önce
    BU TOPRAKLAR ARTIK EMANETİNİZİ ALIN DİE BİZE BAS BAS BAĞIRIYORRR
  • Misafir 1 saat önce
    Allah yardımcıları olsun
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