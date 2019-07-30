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Idrissa Gueye PSG'de

Fransız kulübü PSG, Everton'ın orta saha oyuncusu Gueye'yi transfer etti

Idrissa Gueye

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG),Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre PSG ile Everton, Gueye'nin transferi konusunda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, PSG'nin Everton'a 30 milyon avro civarında bir ödeme yapacağını öne sürdü.

Lille altyapısından yetişen Gueye, Everton öncesi Aston Villa'da top koşturdu.

 

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