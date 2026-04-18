        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO'yu şef Gilbert Varga yönetti

        İDSO'yu şef Gilbert Varga yönetti

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında 17 Nisan Cuma akşamı, dünyaca ünlü şef Gilbert Varga AKM'de sahnedeydi. Günümüzün en heyecan verici keman virtüözlerinden Alena Baeva'nın solist olarak yer aldığı konserde, Dvorak'ın lirik Keman Konçertosu ve Haydn'ın görkemli Military adlı eseri dinleyiciyle buluştu

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:23 Güncelleme:
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, müzikseverleri klasik müziğin en etkileyici duraklarına davet etmeye devam ediyor. 17 Nisan Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konserde orkestrayı, zarif yönetim stiliyle tanınan dünyaca ünlü şef Gilbert Varga yönetti.

        Konserin ilk bölümünde orkestra, teknik kusursuzluğu ve derin müzikalitesiyle uluslararası sahnelerin aranan ismi keman sanatçısı Alena Baeva’yı solist olarak ağırları. Baeva, Antonín Dvorak’ın uzun ve titiz revizyon süreçlerinden geçerek son halini alan, bestecinin tek ve eşsiz keman konçertosu La Minor Keman Konçertosu’nu yorumladı. Bestecinin en olgun ve en sevilen eserlerinden olan konçerto, solistin etkileyici performansıyla hayat buldu.

        Programın ikinci bölümünde ise Şef Gilbert Varga yönetimindeki orkestra, Joseph Haydn’ın 100. Senfonisi’ni seslendirdi. Haydn’ın Londra seyahatleri sırasında bestelediği Military (Askeri) olarak da bilinen bu görkemli eser; zekice kurgulanmış neşeli ve disiplinli melodileriyle dinleyicileri müzik tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

