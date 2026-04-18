İDSO'yu şef Gilbert Varga yönetti

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, müzikseverleri klasik müziğin en etkileyici duraklarına davet etmeye devam ediyor. 17 Nisan Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konserde orkestrayı, zarif yönetim stiliyle tanınan dünyaca ünlü şef Gilbert Varga yönetti.

Konserin ilk bölümünde orkestra, teknik kusursuzluğu ve derin müzikalitesiyle uluslararası sahnelerin aranan ismi keman sanatçısı Alena Baeva’yı solist olarak ağırları. Baeva, Antonín Dvorak’ın uzun ve titiz revizyon süreçlerinden geçerek son halini alan, bestecinin tek ve eşsiz keman konçertosu La Minor Keman Konçertosu’nu yorumladı. Bestecinin en olgun ve en sevilen eserlerinden olan konçerto, solistin etkileyici performansıyla hayat buldu.

Programın ikinci bölümünde ise Şef Gilbert Varga yönetimindeki orkestra, Joseph Haydn’ın 100. Senfonisi’ni seslendirdi. Haydn’ın Londra seyahatleri sırasında bestelediği Military (Askeri) olarak da bilinen bu görkemli eser; zekice kurgulanmış neşeli ve disiplinli melodileriyle dinleyicileri müzik tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.