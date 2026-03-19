İETT bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İETT seferleri bedava mı?
Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş sevdiklerine ulaşmak için toplu taşıma seçeneklerini mercek altına aldı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, bayram süresince İETT seferlerinin ücretsiz olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki, İETT bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İETT seferleri bedava mı, ücretli mi olacak?
Giriş: 19.03.2026 - 15:35
İETT BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda gerçekleşecek olan İETT seferleri, 20-22 Mart tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
BAYRAMDA MARMARAY, TRAMVAY, METRO VE METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ın yanı sıra bayramda ulaşım için tramvay, metro ve metrobüs kullananlar ücretsiz seyahat edebilecek.
