Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar menüleri 17 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 17 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 tatlı kaşığı bulgur
1 adet soğan
6 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz 
1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane

EZOGELİN ÇORBASI  NASIL YAPILIR ?

Orta boy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci koyun. Üzerine suyu da ekleyerek haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp ekleyin. Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp karıştırın. Çorbanın tuzunu atın. Malzemeler bütünleşecek. Yaklaşık 10 dakika pişirip kaynatın. Blender kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayın. Üzerine nane ve pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR MALZEMELER

1 adet karnabahar
2 su bardağı süt
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
3 diş sarımsak

Üzeri için:

1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR NASIL YAPILIR?

Yıkanıp çiçeklerine ayrılmış karnabaharları, 2 bardak su eklediğiniz tencerede 8-10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.

Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. Zeytinyağı, süt, rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber ve karabiberi bir kabın içerisinde çırpın ve karnabaharların üzerine gezdirin.

Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sütünü çekip, karnabaharlar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

KREM KARAMEL MALZEMELER

1 litre süt 
1 su bardağı toz şeker 
8 yumurta sarısı 
1 portakal kabuğu rendesi 
1 paket vanilya

KREM KARAMELİN KARAMEL SOSU

1 çay bardağı toz şeker

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz fark etmeden karamel yanabilir.

Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğutursanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerleri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hande Erçel dünyanın en güzel kadınları listesinde birinci!
YAŞAMTürk güzel birinci seçildi
Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2019 Cuma)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
72. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı geçişleri!
YAŞAMKırmızı halıda hayal kırıklığı!
4000 yıllık şehirde 9 yapı katı tespit edildi
YAŞAM9 yapı katı tespit edildi
Güllacın Egeli rakipleri: Enginar tatlısı ve incir uyutması
YAŞAMGüllacın Egeli rakipleri
Menteşe Beyliği'nin başkentinde 12 ay kazı yapılacak
YAŞAMHak ettiği değeri görecek!
'Osmanlı'nın parmak izi'ne Çinli ilgisi
YAŞAM'Osmanlı'nın parmak izi'ne Çinli ilgisi
"Anadolu'nun ilkleri" Çorum'da ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMAnadolu'da kurulan ilk uygarlık burada!
Sahur sofralarının vazgeçilmezi 'tandır ketesi'
YAŞAMKavrulmuş undan yapılıyor! Tok tutuyor
Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları! 15 Mayıs 2019 MPİ sonuç sorgulama ekranı
YAŞAMSayısal Loto Şans Topu çekiliş sonuçları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X