İftar saati 10 Mart 2026: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?
İftar saati yaklaştıkça, Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri gündemdeki yerini aldı. Oruç ibadetini doğru zamanda yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesini kontrol ediyor. Ramazan ayında İslam alemi imsak vaktiyle oruca başlar, güneşin batışıyla birlikte iftar saatinde orucunu açar. Peki, "Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte, iftar saati 10 Mart 2026 Salı
Ramazan ayının başlamasının ardından en çok araştırdığı konuların başında il il iftar saatleri, Diyanet imsakiyesi 2026 ile iftar vakti geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ile başta İzmir, Ankara, İstanbul olmak üzere 81 ilin sahur (imsak) ve iftar vakitleri belli oldu. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?
İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 10 Mart Salı günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.
İFTAR SAAT KAÇTA 10 MART 2026
İstanbul için iftar vakti 19:11
Ankara için iftar vakti 18:56
İzmir için iftar vakti 19:20
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."