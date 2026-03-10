İftar saati 10 Mart 2026: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasının ardından en çok araştırdığı konuların başında il il iftar saatleri, Diyanet imsakiyesi 2026 ile iftar vakti geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ile başta İzmir, Ankara, İstanbul olmak üzere 81 ilin sahur (imsak) ve iftar vakitleri belli oldu. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?