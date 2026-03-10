Canlı
        İftar saati 10 Mart 2026: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?

        İftar saati 10 Mart 2026: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?

        İftar saati yaklaştıkça, Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri gündemdeki yerini aldı. Oruç ibadetini doğru zamanda yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesini kontrol ediyor. Ramazan ayında İslam alemi imsak vaktiyle oruca başlar, güneşin batışıyla birlikte iftar saatinde orucunu açar. Peki, "Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte, iftar saati 10 Mart 2026 Salı

        Giriş: 10.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        1

        Ramazan ayının başlamasının ardından en çok araştırdığı konuların başında il il iftar saatleri, Diyanet imsakiyesi 2026 ile iftar vakti geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ile başta İzmir, Ankara, İstanbul olmak üzere 81 ilin sahur (imsak) ve iftar vakitleri belli oldu. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakti saat kaçta?

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 10 Mart Salı günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.

        İFTAR SAAT KAÇTA 10 MART 2026

        İstanbul için iftar vakti 19:11

        Ankara için iftar vakti 18:56

        İzmir için iftar vakti 19:20

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        4

        İFTAR DUASI ANLAMI

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

