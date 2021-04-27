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İftar saati kaçta 27 Nisan? Diyanet (il il) İstanbul, Ankara'da iftar vakti kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ramazan Ayı'nın onbeşinci iftarı için geri sayıma başladı. 27 Nisan 2021 Salı günü orucunu açacak tüm Türkiye için Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Peki Bugün İstanbul, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte 27 Nisan il il iftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

İftar saati kaçta 27 Nisan? Diyanet (il il) İstanbul, Ankara'da iftar vakti kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı tüm güzelliği ile devam ediyor. Bugün 15. oruçlar Müslümanlar tarafından tutuluyor. İl il iftar saatleri de araştırılıyor. Peki Bugün İstanbul, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte 2021 Diyanet iftar saatleri

İSTANBUL İFTARA NE KADAR KALDI?

İftar saati, Ramazan ayının onbeşinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 20.03'de okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.46'da oruçlar açılacak. Diğer illerin 27 Nisan iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORUCUN ŞARTLARI NELERDIR?

Oruçla mükellef olmak için İslâm dininin muhatap kabul ettiği kişi, yani akıl baliğ olmak şartı vardır. Bu şarta sahip olmayan kişi oruç tutmakla mükellef değildir. Mükellef olmasalar da henüz büluğ çağına erişmemiş çocuklar oruç tutabilirler.

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için oruç tutmaya engel olacak derecede hastalık olmaması ve seferi olmama şartı da vardır. Hasta olana veya seferi olana bu durumları devam ettiği müddetçe oruç tutmak farz değildir, ancak şartlar müsait olduğu takdirde oruçlarını tutabilirler.

Bir orucun edasının sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet edilmeden tutulan oruç dinen geçerli değildir ve önemli bir hatırlatma, muayyen günleri dolayısıyla oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları günleri daha sonra kaza ederler.

RAMAZAN ORUCU KIMLERE FARZDIR?

Büluğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslüman’a, Ramazan’da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Büluğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan’da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için, sıhhat ve ikamet şarttır. Yolcular ile hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan’da tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kaza ederler.

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