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İftar saatleri İstanbul Ankara İzmir! 7 Mayıs il il Ramazan imsakiyesi

İftar saatleri Ramazan ayının ikinci gününde orucunu açacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanının okunması ile birlikte milyonlarca müslüman vatandaş oruçlarını açmış olacak. İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerin iftar saatleri ve diyanet ramazan imsakiyesi haberimizde.

iftar saatleri

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının ikinci gününde tutulan oruçlar bugün akşam ezanının okunması ile açılacak. Biz de sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 ramazan imsakiyesini haberimizde yer verdik. İşte il il iftar saatleri

İFTAR SAATLERİ 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının ilk orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 20.07'de, Ankara'da iftar saati 19:49'da, İzmir'de iftar saati 20:08'de gerçekleşecek. Diğer illerin 7 Mayıs iftar saati için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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