İftar vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayının dördüncü orucunu açacak olan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştirecek. Bu yıl 30 gün sürecek olan ramazan ayında Müslüman vatandaşlar sahura kalkarak oruç için niyet edecek ve iftar saatini bekleyecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da İftar saati kaçta? İşte il il İftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

İFTAR VAKTİ 2021! İSTANBUL ANKARA İFTAR SAATLERİ

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da iftar vakti 19.51'de, Ankara'da iftar vakti 19.34'de, İzmir'de ise 19.55'de olacak.

İL İL RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2021

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”