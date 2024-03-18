Iga Swiatek, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek kazandı.
Tek kadınlarda mücadele eden Polonyalı Iga Swiatek, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın şampiyonu oldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, Iga Swiatek (1 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (9) karşı karşıya geldi.
Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 8 dakika sonunda 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 2022'nin ardından turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.