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        Haberler Gündem Güncel Iğdır'da 199 işçinin işe iadesine karar verildi | Son dakika haberleri

        Iğdır İş Mahkemesi, 199 işçinin işe iadesine karar verdi

        Iğdır Belediyesi'nde çalışırken kendilerine gelen SMS ile işten çıkarılan 202 işçinin İş Mahkemesi'ne açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:20
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        Iğdır'da 199 işçinin işe iadesine karar verildi
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        Iğdır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

        204 işçiden 202'si işe dönüş için Iğdır İş Mahkemesi'ne dava açtı. Iğdır İş Mahkemesi'ndeki dava bugün sonuçlandı. Belediye-İş Sendikası avukatları Ali Kılıç, Baki Demirhan ve Barış Balcı'nın izlediği duruşmada İş Mahkemesi, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti.

        "BUGÜN İTİBARIYLA DAVA SONUÇLANDI"

        Duruşma sonrası adliye çıkışı açıklama yapan Avukat Baki Demirhan, "204 işçinin iş akitleri feshedilmişti. Bu süreç içerisinde işe iade davası açtık. Bugün itibarıyla dava sonuçlandı. Dava açan 202 kişiden 199'unun işe iadesine karar verdi. 3 kişinin de dava açmak için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için davaları reddedildi. Bundan sonraki süreçte Iğdır Belediye Başkanlığı istinaf yoluyla itiraz edecektir. İtiraz sonrası istinafta davanın lehimize bitmesi durumunda işe iadeyle ilgili gerekli süreci başlatacağız. Belediyenin işe almama durumunda mahkeme tazminat miktarlarını da tespit etti. İşe alınmaması durumunda tazminatların tahsili için icraya başvuracağız" diye konuştu.

        "HİÇBİR EMEK, SONUÇSUZ KALMIYOR"

        Duruşma sonrası işçilerin eylem yaptığı çadıra giderek bilgi veren Avukat Ali Kılıç, "Hukuk mücadelesinde mahkeme davamızı kabul etti. Arkadaşlarımızın işe iadesine karar verdi. Prosedür devam ediyor. Karar yazılacak. Bir ay karar yazma süresi var. Davamız kısa sürede bitti. Daha da taçlanması sizin işe başlatılmasıyla gerçekleşir. Verdiğimiz mücadele bunun için. Dün de Polonez işçileri, süreçlerini tamamladı. Onların mücadelesini de yürekten kutluyoruz. Hiçbir emek, mücadele sonuçsuz kalmıyor. Umarım bütün işçilerin mücadelesi mutlu bir şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanır. Sizin de işe iadenizle sonuçlanır. Herkesi kutluyorum" dedi.

        "ÇOK MUTLU OLDUK"

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        Iğdır Belediyesi önünde 8 Temmuz'dan beri eylemde olan işçilerden Sevtap Aras, çok mutlu olduklarını belirterek, yaklaşık 6 ay süren hukuk mücadelesi sonucu davalarının sonuçlandığını ve işe dönüşlerinin kabul edildiğini söyledi. Aras, belediye yetkililerine de seslenip, kısa sürede işe alımlarının sağlanmasını istedi.

        "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, mahkemenin kararının işçiler adına sevindirici olduğunu belirterek, işçilerin işe iade süreçlerini yakından takip edeceklerini söyledi.

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