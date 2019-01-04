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Olay, bu sabaha karşı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, İran sınırından karakola yaklaşan bir grup bölücü terör örgütü mensubu, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilirken, ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
İran tarafında bulunan teröristler kaçtı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu. Roketli saldırı da bir asker bacağından yaralanmıştı. İran sınırından 1 Ocak 2019 günü de Kurtömer Hudut Karakoluna Karakolu'na roketli saldırı olmuş, 1 asker hafif yaralanmıştı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Iğdır’ın Aralık ilçesinde meydana gelen ve 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“İlimiz Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02:30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığında yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando koluna sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8-10 kişi oldukları tahmin edilen BTÖ mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır.
Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az ikisinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı, düşünülmektedir.”
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