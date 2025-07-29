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        Haberler Gündem Güncel Iğdır'daki 8 yılda 30 bin kişi yüzme öğrendi | Son dakika haberleri

        Iğdır'daki proje ile 8 yılda yaklaşık 30 bin kişi yüzme öğrendi

        Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretildi. Yüzme antrenörlerinden Ulaş Öztürk da projeyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da yüzme öğrettiklerini anlatarak, "Yediden yetmişe yüzme bilmeyen kalmasın projelerini hayata geçirdik. Bu sayede hem çocuklar hem de yetişkinler yüzme öğrendi ve öğreniyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:53
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        Iğdır'daki 8 yılda 30 bin kişi yüzme öğrendi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce çocukları suyla tanıştırmak için başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" 206 bin nüfuslu Iğdır'ın Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı 2 tesis içindeki havuzlarda devam ediyor.

        Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde rağbet gören yüzme eğitimleri, profesyonel antrenörler eşliğinde, yaş gruplarına göre ayrılarak sürdürülüyor. Çocukların ücretsiz, yetişkinlerin ise düşük bir fiyatla faydalanabildiği yüzme eğitimlerinden bugüne kadar binlerce çocuk, genç ve yetişkin yararlandı. Verilen eğitimleri izleyen antrenörler, yetenekli çocukları keşfedip geleceğin yüzme sporcusu olarak yetiştirmek için de çalışma sürdürüyor.

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        "AMACIMIZ BU KENTTEN YÜZLERCE BAŞARILI SPORCU ÇIKARMAK"

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, Iğdır'da hayata geçirdikleri projelerle yaklaşık 30 bin kişinin yüzme öğrendiğini söyledi. Kentte sporun neredeyse tüm dallarında çalışma yürüttüklerini belirten Kaya, "Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen projelerle Iğdır'da yüzme bilmeyen kimse kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Burada amacımız, çocuklarımızın yazın bu sıcak günlerinde sokaklarda boş gezmelerinin önüne geçmek, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak. Sadece yüzme de değil diğer spor dallarında çocuklarımızın başarılı olması için gayret gösteriyoruz. Dünyada ve ülkemizde göstermiş oldukları başarılarla ülkemizin bayrağını dalgalandırsın, İstiklal Marşımızı okutsunlar istiyoruz. Tek amacımız bu kentten yüzlerce başarılı sporcu çıkarmak" diye konuştu.

        "ÖZELLİK DEZAVANTIJLI BÖLGELERDEKİ ÇOCUKLARA YÜZME ÖĞRETİYORUZ"

        Yüzme antrenörlerinden Ulaş Öztürk da projeyle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da yüzme öğrettiklerini anlatarak, "Yediden yetmişe yüzme bilmeyen kalmasın projelerini hayata geçirdik. Bu sayede hem çocuklar hem de yetişkinler yüzme öğrendi ve öğreniyorlar. Yüzme havuzlarımız ilk 2017 yılında açıldı. O günden beri yüzmeye Iğdırlıların ilgisi büyük oldu. Haftanın her günü kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadesini kullandı.

        "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AVANTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Antrenör Zeynep Yıldız ise yaz sporları kapsamında devletin imkanlarıyla ücretsiz yüzme dersi verdiklerine dikkat çekerek, "Sıcak havalarda çocuklar sulama kanallarında yüzmüyor, havuzlardan faydalanıyorlar. Bu sayede hem yüzme öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar. Bu da çocuklarımız için güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        "ESKİDEN SUYA BİLE GİREMEZKEN SIRT ÜSTÜ BİLE YÜZEBİLİYORUM"

        Öğrencilerden Ece Dönmez de yüzmeyi burada açılan kursla öğrendiğini belirterek, "Eskiden hiç suya bile giremezken şu an sırt üstü bile yüzebiliyorum. Bu kursun benim içi çok güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum, herkesin bu kursa katılmasının tavsiye ederim" dedi.

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        #yüzme kursu
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