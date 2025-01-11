Iğdır FK: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 53. dakikada Göktan Gürpüz kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 34 puana yükseldi. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Iğdır FK ise 25 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Iğdır FK sahasında Bolurspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise deplasmanda Amedspor'a konuk olacak.