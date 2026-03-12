Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Iğdır FK: 2 - Bodrum FK: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 2 - Bodrum FK: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Bodrum FK!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Arif Dilmeç

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares, Alperen Selvi (Dk. 77 Güray Vural), Bruno, Loshaj (Dk. 77 Gökcan Kaya), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Fofana), Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya (Dk. 70 Koita), Serkan Asan

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 83 Ege Bilsel), Omar Imeri (Dk. 70 Brazao), Ajeti, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ali Habeşoğlu (Dk. 90 Haqi Osman), Seferi (Dk. 90 Alper Potuk)

        Goller: Dk. 18 Seferi (Penaltıdan), Dk. 56 Ahmet Aslan, Dk. 63 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK), Dk. 54 Bruno (Penaltıdan), Dk. 90+4 Wenderson Soares (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Bruno, Dk. 40 Wenderson Soares, Dk. 45 Alperen Selvi, Dk. 51 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 50 Ahmet Aslan, Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar