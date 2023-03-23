Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri olan Ramazan ile birlikte birçok kişi oruç tutmaya başladı. Ay boyunca tüm İslam alemi aynı şekilde iftar ve sahur yapacak. Bu kapsamda Diyanet İşler Başkanlığı il il iftar ve sahur saatlerini paylaştı böylece Iğdır imsakiye takvimi 2023 de belirlendi. İşte, detaylar...

23 Mart Perşembe Iğdır iftar vakti: 18.25

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